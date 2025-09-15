Municipalitatea a lansat o licitaţie pentru încheierea unor contracte multianuale, cu o valabilitate de 4 ani, pentru furnizarea produselor.

Programul „Cornul și laptele” din Brașov va avea întârzieri și anul acesta, asemenea ultimilor ani școlari din municipiu.

Totuși, el ar putea avea o predictibilitate începând din următoarele luni, dat fiind că municipalitatea a lansat o licitaţie pentru încheierea unor contracte multianuale, cu o valabilitate de patru ani, pentru furnizarea lactatelor, merelor și produselor de panificaţie.

Oferte sunt așteptate până 16 octombrie, iar valoarea este estimată la peste 35 milioane lei, fără TVA, pentru toți cei 4 ani, precizează Radio România Brașov.

Sursa: Realitatea de Brasov