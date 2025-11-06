Astăzi, cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice și estice ale țării, în timp ce în restul teritoriului se va menține variabil, cu perioade predominant senine pe timpul zilei. Condițiile de precipitații vor fi prezente în Oltenia, Muntenia și în cea mai mare parte a Dobrogei, unde va ploua temporar, însă cantitățile de apă vor fi, în general, reduse. Izolat, ploi slabe vor apărea și în sudul Moldovei.

La munte, odată cu scăderea temperaturilor, mai ales la altitudini ce depășesc 1800 m, sunt posibile trecător precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, dar poate avea intensificări locale în sudul Banatului și pe litoral.

Temperaturile maxime rămân în limite apropiate de normalul perioadei, situându-se între 9 și 16 grade Celsius. Minimele nopții vor varia, în general, între 0 și 10 grade, ceea ce poate favoriza apariția ceții în unele zone, atât dimineața, cât și după lăsarea serii.

Vremea în București

În Capitală, ziua va fi dominată de nori și sunt așteptate ploi temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile rămân ușor peste media sezonului: maxima se va situa între 11 și 12 grade, iar minima între 7 și 8 grade.