Primarul municipiului Mangalia, Radu Cristian, a fost suspendat din funcție prin ordin al Prefecturii Constanța, ca urmare a arestului preventiv dispus în dosarul de corupție în care este cercetat.

Instituția Prefectului a anunțat joi că, în baza adresei Curții de Apel Constanța din 28 august 2025, a fost emis Ordinul nr. 393, prin care s-a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al lui Radu Cristian.

Ordinul a fost comunicat edilului, iar măsura rămâne valabilă pe toată perioada în care acesta se află în arest preventiv, au precizat reprezentanții Prefecturii Constanța.

Radu Cristian a fost arestat preventiv pe 27 august, fiind acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită – una în formă continuată – și o infracțiune de spălare a banilor.

Conform legii, interimatul la Primăria Mangalia va fi asigurat de viceprimarul Paul Foleanu, avocat de profesie, până la clarificarea situației juridice și administrative.

DNA Constanța a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva primarului. Ancheta vizează perioada 2020–2025, când acesta ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, peste 645.000 de euro pentru eliberarea de documente urbanistice și favorizarea unor persoane în activitatea Primăriei.

Potrivit anchetatorilor, o parte din banii primiți ar fi fost disimulați prin achiziția hotelului Topaz din Mangalia, conform relatărilor presei locale.

Sursa: Newsinn