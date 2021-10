Având în vedere creșterea numărului de brașoveni care doresc să se vaccineze, mai ales în ultima perioadă, când numărul de infectări cu virusul SARS-CoV-2 a explodat la nivelul întregii țări, Municipalitatea a luat decizia de a redeschide și cel de al doilea centru de vaccinare, după ce în urmă cu 10 zile a redeschis primul centru la Căminul pentru persoane vârstnice. Sala Sporturilor va asigura oricare dintre cele 4 vaccinuri aprobate în România și va avea trei fluxuri.

,,Brașovenii sunt din ce în ce mai interesați să se vaccineze. Dacă în luna septembrie, media zilnică de persoane doritoare era de până în 200, în ultimele zile am ajuns în municipiu până la aproape 2.500 de persoane care s-au vaccinat. Având în vedere numărul mare, precum și timpii de așteptare de la centrele de vaccinare, zilele trecute am mărit numărul de fluxuri de la centrul de vaccinare din Noua, astfel că acum deservim, cu cele patru fluxuri pe pe care le avem deschise, până la 600 de persoane în fiecare zi. De asemenea, în contextul acestor cifre, urmează să redeschidem centrul de la Sala Sporturilor, tocmai pentru a putea aduce această activitate mai aproape de brașoveni. În toate centrele pe care primăria le-a deschis și le administrează, brașovenii se pot vaccina cu toate cele patru tipuri de vaccin: Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna și cu AstraZeneca. În plus, având în vedere numărul mare de solicitări de vaccinare primite de la persoane greu deplasabile sau imobilizate, am reînființat echipele mobile, care vor merge la domiciliul solicitanților pentru a-i vaccina”, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.

Creșterea solicitărilor pentru vaccinare a avut ca efect o presiune tot mai mare pe centrele existente, astfel că timpul de așteptare a crescut și el de la o zi la alta. De exemplu, doar în ultimele 3 zile, în municipiul Brașov s-au vaccinat aproape 5.000 de persoane, din care peste 3.300 cu prima doză.

În acest moment, în municipiul Brașov sunt funcționale 6 centre de vaccinare:

– Regina Maria – Policlinica Centrul Civic Brașov , Str. Kogalniceanu, nr 16, program luni – vineri, între orele 8.00 – 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna și Astra/Zeneca;

– Centrul Medical de Vest, Calea Făgărașului, nr. 7, program luni – duminică, între orele 8.00 – 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson și Astra/Zeneca;

– Policlinica de Diagnostic Rapid SA – Medlife, Str. Moldovei, nr. 6, program luni – duminică, între orele 8.00 – 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech și Johnson&Johnson;

– Spitalul Militar de Urgență Regina Maria, Str. Pieții nr. 9, program luni – vineri, între orele 8.00 – 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna și Johnson&Johnson;

– Căminul pentru persoane vârstnice – Gladiolelor nr. 4, cartierul Noua, program luni – duminică, între orele 8.00 – 20.00, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson și Astra/Zeneca;

– Centrul Medical MEDO Cicoarei Nr. 8A, program luni – vineri, între orele 11.00 – 19.30, vaccinuri disponibile: Pfizer/BioNTech și Johnson&Johnson.

Ca și până acum, brașovenii se pot mai pot vaccina și la cabinetele medicilor de familie, cu vaccinul produs de Johnson&Johnson.

În municipiul Brașov, rata incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a crescut spectaculos în ultima lună, de la o persoană infectată la 1.000 de locuitori, la 12,34 persoane infectate la 1.000 de locuitori.

Pentru mai multe detalii, consultați site-ul de informare al Primăriei Brașov, covid19.brasovcity.ro.