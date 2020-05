Liber în parcuri, din 15 mai. Municipalitatea va asigura toate materialele si soluțiile dezinfectante pentru accesul elevilor de clasa a VIII-a si a XII-a in școlile din Brașov.

„Având in vedere măsurile de relaxare care vor intra in vigoare începând cu 15 mai, dar și declarația premierului de astazi cu privire la măsurile de relaxare, am luat decizia de a propune Comitetului Local pentru Situații de Urgentă ca, începând cu data de 15 mai, sa fie permis accesul tuturor brasovenilor in parcurile din municipiu, dar cu respectarea măsurilor privind distanțarea socială. Astfel, dacă doi brasoveni vor sa joace șah in parc, nu va fi o problema, dar vor face acest lucru fără a fi înconjurați de chibiți. Aceasta măsura de relaxare nu se aplica locurilor speciale de picnic, accesul in aceste zone fiind in continuare interzis.

În ceea ce privește posibilitatea ca elevii din clasele a opta și a douăsprezecea sa poată sa fie prezenți in scoli, începând cu data de 2 iunie, am avut o discuție cu inspectorul școlar general, d-nul Tripșa, pe aceasta tema. Astfel, Primaria Brasov va pune la dispoziția tuturor unităților de învățământ tot ceea ce este necesar pentru protejarea elevilor și cadrelor didactice. Astfel vom asigura măști de protecție, in funcție de numărul de elevi+cadre didactice și de numărul de zile in care aceștia vor veni la scoala, vom dota toate unitățile de învățământ cu sisteme de măsurare a temperaturii de la distanță, vom asigura dispensare și soluțiile necesare pentru dezinfectia mâinilor, săpun lichid și soluție pentru dezinfectia holurilor, claselor și băilor. Așteptăm, zilelea acestea sa primim numărul de elevi și cadre didactice care vor fi prezenți in luna Iunie la scoli, pentru a estima cantitățile necesare”, a declarat primarul George Scripcaru.