Asta deși societatea gestionează două activități profitabile: administrarea locuințelor și spațiilor comerciale ale Municipalității și lucrările de construcții pentru Primăria Brașov.

Primarul Allen Coliban și directorul interimar al RIAL au prezentant, în cadrul unei conferințe de presă, o radiografie a situației economice și financiare a societății RIAL, care aparține municipalității. Deși, în teorie, această societate avea toate premisele să fie una profitabilă – deoarece administrează patrimoniul imobiliar al municipiului și încasează chiriile pentru locuințele și spațiile comerciale pe care Municipalitatea le are în proprietate, și, înn plus, execută lucrări de construire și reparații pentru proiectele Primăriei Brașov – RIAL a ajuns într-un blocaj economic. Necesarul de infuzie de capital pentru salvarea societății, pe care consiliul local trebuie să îl aprobe, este de aproximativ 10 milioane de lei.

,,La o lună de la preluarea mandatului de director interimar, l-am invitat pe domnul Sorin Jula să prezinte situația pe care a găsit-o la RIAL SRL. Se confirmă ceea ce am spus încă din lunile trecute: nevoia, în primul rând, a unui management profesionist. Pe de altă parte, indiciile pe care le aveam legate de situația actuală – vorbim de aproape 10 milioane de lei gaură – care nu pot să aibă un răspuns decât în zona celor doi termeni: prostie și hoție. Cât din fiecare, ne vom edifica în perioada următoare. Cert este că dacă ai o societate care gestionează patrimoniul municipiului Brașov – vorbim de locuințe, vorbim de spații comerciale -, care, în plus, primește de la primărie lucrări garantate, lucrări finanțate din bani publici, și cu toate acestea este pe minus 10 milioane – aceasta este o problemă de management defectuos absolut evidentă. Vorbim de o societate care la finalul anului trecut, în discuțiile din perioada decembrie-ianuarie, ne vindea gogoși sub forma unui profit pe care l-a raportat, și care, iată, la mai puțin de jumătate de an, este într-o gaură de 10 milioane de lei, o gaură care este numai consecința unor probleme istorice de management”, a precizat primarul Allen Coliban

Directorul societății RIAL, Sorin Jula a prezentat situația financiară la zi a RIAL-ului. Astfel, la data de 31 decembrie 2020, societatea avea o pierdere de 3,27 milioane de lei, pentru ca la data de 30 aprilie să ajungă la 7,52 milioane de lei, la care se adaugă un necesar de investiții și capital de lucru de 2,4 milioane de lei, pentru a putea fi reluată activitatea în condiții optime.

,,RIAL va necesita, pe termen lung, o reorganizare, pentru că până acum foarte multe lucruri au fost lăsate în voia sorții. Nu este vina oamenilor. Ei au tot dreptul să își ceară toate beneficiile pe care societatea s-a angajat că le va acorda. Pe de altă parte, managementul ar trebui să-și asume această situație în care s-a ajuns într-un mod absolut surprinzător. Eu am rămas marcat de faptul că nimeni nu știa ce s-a întâmplat la RIAL, și lucrurile nu trebuiau să ajungă aici. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să existe niște raportări periodice, niște controale periodice, pentru a nu ajunge în halul ăsta. În anul 2021, serviciul tehnic a avut un singur contract, de 598.0000 de lei, în condițiile în care doar costurile cu salariile sunt vreo 580.000 de lei pentru același serviciu tehnic. Deci vorbim despre ce? Practic, a fost falimentat! În ultimele șase luni s-a mers efectiv pe resturi de lucrări și atât. Deci, RIAL-ul va necesita o restructurare, din punctul meu de vedere, pe toate palierele. Și nu în sensul de a lăsa oamenii fără serviciu, ci de a le găsi soluții atât cât se poate și cât mai doresc să lucreze“, a declarat directorul RIAL, Sorin Jula.

Odată cu această infuzie de capital din bugetul local, societatea va trebui să intre într-un proces de reorganizare și redimensionare a activității, în funcție de capacitatea tehnică pe care o deține, dar și de lucrările pe care le va contracta cu Primăria Brașov. Astfel, primăria va pune la dispoziția RIAL-ului o listă de lucrări, pe care această societate le poate executa în timp și în condiții optime, astfel încât această societate să poată să își dimensioneze corect resursele umane, tehnice și financiare, ca să nu mai ajungă în blocaje.

În ceea ce privește situația administrării locuințelor și spațiilor comerciale aflate în proprietatea Municipalității, în perioada următoare se va face un studiu de piață pentru a vedea care este nivelul real de pe piața imobiliară brașoveană, comparativ cu cât încasează RIAL-ul, după care Consiliul Local va trebui să ia o decizie cu privire la nivelul acestor chirii, fie le menține, fie le aduce mai aproape de realitatea de pe piață. Conform directorului RIAL, chiria medie lunară pentru cele 1.191 de apartamente este de 2,31 lei/m.p. La spațiile comerciale, chiria medie este 6,34 lei/m.p. Iar aceste chirii, mult sub nivelul pieței, în unele cazuri chiar de 10-20 de ori mai mici, se plătesc în condițiile în care reparațiile pe care Municipalitatea ar trebui să le facă sunt de ordinul zecilor de mii de euro doar pentru un imobil. De exemplu, un chiriaș plătește 90 de lei/lună, iar lucrările de reparații pentru imobilul în care acesta locuiește costă 10.000 de euro.

În ceea ce privește salariile angajaților, acestea se vor plăti la timp și integral în această lună. În perioada 15 iunie -15 iulie, o parte dintre angajații RIAL vor lucra doar cu jumătate de normă, urmând ca după aprobarea de către Consiliu Local a fondurilor necesare, să se reintre în normal.