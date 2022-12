Municipalitatea va construi 10 clădiri, fiecare cu câte 6 apartamente. Valoarea finanțării nerambursabile este de peste 20 de milioane de lei.

Primăria Brașov continuă programul de asigurare a finanțării investițiilor prin fonduri nerambursabile, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În această săptămână, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat primăriei că a fost aprobată finanțarea proiectului pentru construirea a 10 clădiri, înșiruite sau cuplate, cu un total de 60 apartamente pentru tineri, în valoare de 21.534.400,38 lei fără TVA, finanțare asigurată prin PNRR. Tot prin acest proiect sunt finanțate și 3 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Proiectul face parte din componenta 10 – Fondul local, construirea de locuințe „nZEB Plus“ pentru tineri. Locuințele nZEB Plus (Nearly Zero Energy Buildings) sunt clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero și care produc o bună parte din energie din surse regenerabile.

Conform primarului Allen Coliban, suma alocată pentru construirea de locuințe este de aproape 800 de euro/metru pătrat (794 euro/m.p.), diferența fiind acoperită din bugetul local.

,,Acest Crăciun vine cu o veste bună și pentru tinerii din Brașov, 60 dintre ei vor avea posibilitatea să se mute într-o casă nouă. Miercuri (21 decembrie, n.n.), Ministerul Dezvoltării ne-a informat că solicitarea noastră pentru construirea a 60 de apartamente pentru tineri a fost aprobată. Vor fi 10 clădiri, cu trei niveluri fiecare – parter, etaj și mansardă (6 apartamente/ clădire, n.n.). Proiectul tip al MDLPA prevede că fiecare apartament va avea un living, un dormitor, bucătărie, baie, cămară și hol. Sperăm să semnăm cât mai repede contractul de finanțare, după care, la începutul anului viitor, să demarăm procedura de licitație pentru construirea lor”, a precizat primarul Allen Coliban.

Proiectul vizează construirea a 60 de locuințe pentru tineri (model tip pus la dispoziție de MDLPA), complementar cu măsuri din domeniul social/educație/piața forței de muncă, vizând următoarele activități finanțate prin PNRR:

Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcția de locuințe;

Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții;

Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții.

Asigurarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice.

Proiectare și asistență tehnică – doar dacă nu este utilizat proiectul tip: cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații.

Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier).

Obiectivul general al proiectului „Construire de locuințe nZEB Plus pentru tineri în municipiul Brașov” este acela de a conduce la îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile, inclusiv la integrarea socială și economică a grupurilor țintă. Definiția grupului țintă „tineri” care vor beneficia de locuințele dezvoltate prin proiect vor îndeplini în mod cumulativ următoarele condiții:

– apartenența la un grup/ comunitate vulnerabilă,

– vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani,

– venitul pe membru de familie mai mic decât salariul lunar mediu pe economie,

– nu deține o locuință / nu a deținut o locuință,

– locuiește într-o locuință supraaglomerată și precară. Criteriile pot avea în vedere dacă tinerii au în grijă unu sau mai mulți copii la nivelul gospodăriei.

Locația propusă pentru prezenta investiție este în Stupini, la 6 minute de mers pe jos până la stația de transport în comun RATBV.