O nouă ediție a emisiunii „Culisele Puterii” la Realitatea Plus a analizat la microscop cele mai fierbinți evenimente de pe scena politică. Negocierile pentru noul guvern sunt în toi, iar analistul politic Miron Mitrea a vorbit despre interesele din spatele acestora și cine se află, de fapt, „la butoane”.

Realitatea Plus: Să comentăm declarația lui Nicușor Dan. Pare cumva că actualul președinte inversează rolurile când se vorbește despre unui guvern, despre discuțiile cu patronatele, sindicatele le-a pasat la PSD. Acum, că sindicatele anunță un protest pentru marți, acum va discuta și cu ele, zice Nicușor Dan. Cum vi se pare această formă de comunicare și negociere?

Miron Mitrea: Eu nu am văzut asemenea varză de când mă uit la politică, cel puțin în România și în Europa. Regula este că după alegeri, partidele care pot face o majoritate, fac o discuție politică. Deci prima discuție este una politică. Nu putem doi să facem aici un program de guvernare și după aceea îl dăm unor să conducă țara. Cel care va fi prim-ministru este cel care creionează coordonarea programului de guvernare. Este anormal și nefuncțional, ca niște cetățeni oarecare, că sunt sau nu de la partide, să stea să lucreze un program de guvernare, după aia numesc niște miniștri care să pună în practică ce au hotărât alții. Nu funcționează.

Realitatea Plus: Eu aș vedea două variante. Ori domnul președinte știe foarte clar cine va fi premierul României, și premierul a acceptat anumite măsuri și le-a comunicat prin vocea președintelui în negocierile cu partidele, e o variantă, ori se așteaptă să pună un premier de paie pentru că altfel nu îmi explic cum acceptă să fie premier cineva cu un program deja agreat din partide.

Miron Mitrea: Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni împreună cu echipa din spatele lui, pe care o cunoaștem și știm cum a fost creionată, vor să țină decizia la ei. El face o greșală pe care a făcut-o și Băsescu când a fost vorba de tăierea salariilor și pensiilor, în loc să lase guvernul Boc să își facă treaba, a ieșit Băsescu și toate înjurăturile s-au dus la el. În același timp, Băsescu a vrut să arate că el e tartorul.

Și Nicușor vrea să arate că el e șeful. Și în loc să stea în banca lui de președinte și să își protejeze mandatul, așa cum ar face orice om cu experiență politică, el și îmbătat de ideea că este un președinte de alt tip, și este în mod evident, poartă discuții la Cotroceni cu niște partide și niște oameni de afaceri pe care i-a selectat ca să modifice sistemul fiscal din România înspre binele României. Da, înspre binele cărei Românii? Aia mai bogate. El vrea să arate șeful.

Care este urmarea? Această idee a lui de a arăta că este jupânul îl va costa extrem de mult. La fel de mult cum îi costa pe cei de la PSD și PNL, acest sentiment de slugă pe care îl dau țării.

Toată săptămâna am stat și m-am gândit, am vorbit cu oameni care au o experiență în analiză politică. Ei au spus că nu au văzut niciodată PSD să aibă suflet de slugă, această dorință de a face ce vrea un adversar politic doar pentru că a câștigat alegerile, nu există.

Cine se află în spatele partidului-balama care se pregătește pentru a-l sprijini pe Nicușor Dan în parlament. Miron Mitrea dă cărțile pe față: „Din informațiile mele, este o listă de aproximativ 70 de persoane”

Dar vedem sondaje de opinie cu PSD la 17% pentru că până la urmă oamenii pleacă la cei care stau cu capul drept. George Simion a pierdut alegerile, dar macar are o calitate: Nu s-a dus la Cotroceni să pupe inelul viitorului jupân.

Dacă acest „bine” care va afecta oricum mare parte a populației, este făcut și cu oamenii de afaceri care reprezintă anumite zone de afaceri, aceștia în mod normal, legitim, vor încerca să impună măsurile într-o zonă care să nu îi afecteze pe ei și afacerile pe care le au. Aceeași poveste a fost în SUA, cu Trump și Musk.

Realitatea Plus: Ce îi dă această siguranță că în aproximativ o săptămână sigur vom avea guvern?

Miron Mitrea: El are o mână foarte puternică ce îl ajută în negocieri. Eu sunt foarte nemulțumit că PSD, partidul din care am făcut parte atâția ani, se comportă în asemenea fel. Este o lașitate față de propriul electorat și propria istorie. La fel și PNL, dar PNL mă interesează mai puțin.

Eu înțeleg cine este mâna lungă care îi strânge de părțile moi. În timpul campaniei PSD le-a spus membrilor să voteze cu cine vor. Președintele partidului popularilor europeni i-a tras de urechi cu obraznicie incredibilă. Totdeauna decizia este împărțită între București și Bruxelles. Președintele Nicușor are acolo un sprijin la Bruxelles, foarte solid, care îi ia pe liderii PSD și îi dă cu capul de masă. Este o presiune imensă pe cei de la PSD. Baza gândește într-un fel, centrul altfel. Mai ales că este cascaval acolo, la Bruxelles. Eu am vorbit cu oameni din PSD, și majoritatea vor în opoziție. Dacă PSD demonstrează că are suflet de slugă, va dispărea, îmi pare rău să spun asta.

Miron Mitrea, despre criza de la Praid: „Nu ai cum să-i ceri unui om care stă lângă salină să se asigure că o să cadă plafonul de la salină”