Președintele celor de la FC Brașov, Marin Mitran, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre situația clubului. Atât cea din sezonul care se va încheia în curând, cât și cea din sezonul viitor.

„Sunt mulțumit până la urmă de ceea ce am realizat în acest sezon. Vrem măcar să câștigăm acest play-out, iar pentru asta trebuie să ne impunem mâine în meciul cu Concordia Chiajna. Am avut un sezon greu, în care am întâmpinat multe probleme. Ne doream să fim în play-off, dar sper să terminăm primii play-out-ul. Am demonstrat în play-out că meritam să fim în play-off. Sper ca sezonul viitor să evoluăm mult mai bine și să terminăm în primele 6. Nu cred că obiectivul nostru în acest sezon era accesul în play-off. A fost un obiectiv impus de mine, de Dan Alexa și de primar, dar era extrem de dificil să ajungem în acest play-off. Noi am pierdut multe puncte la începutul sezonului. Nu am avut omogenitate și relații de joc„, a declarat Marin Mitran.

Primul om din conducerea clubului de liga a doua a vorbit și despre planurile din sezonul viitor.

„Contractul meu este valabil până în vară. Am bătut palma pentru un nou contract din vară, încă un an. Fără nicio mărire de salariu. Am început negocierile și cu jucătorii. Unii au în contract opțiune de prelungire din partea clubului. S-a ajuns la înțelegeri de prelungire a contractelor cu 7-8 fotbaliști importanți, cum ar fi Șorșa sau Fustar. Ne-am înțeles și cu Dan Alexa. Vom continua colaborarea și în sezonul viitor. Zilele acestea vom semna noul contract. Lucrăm și la licență. Trebuie să fie totul pus la punct până pe 30 aprilie. Nu avem probleme mari pentru obținerea licenței. Acum lucrăm la plata datoriilor sau reeșalonarea lor. Nu cred că o să fie probleme. Obiectivul pentru sezonul viitor va fi promovarea. Avem un lot competitiv. Trebuie să mai aducem 3-4 jucători de valoare„, susține Marin Mitran.

Bugetul echipei din sezonul actual va rămâne același și pentru sezonul viitor. De aproximativ 1,5 milioane de euro. Din care 100.000 de euro sumă asigurată de sponsori.