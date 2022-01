După o secetă de zeci de ani, moldoveanul Marcel Nistreanu a devenit, la finalul anului trecut, campion național la box, la seniori, la categoria 71 de kilograme, la Campionatele Naționale desfășurate la Târgu-Mureș.

Legitimat la clubul brașovean Ursache Box, Marcel este născut în Republica Moldova și stabilit la Brașov în urmă cu un an și jumătate. Tânărul pugilist ne-a spus de ce a ales boxul și la ce vârstă a început. Marcel Nistreanu:

Când am împlinit 10 ani, tatăl meu a considerat că trebuie să practic un sport. Avea mai multe gânduri, ce tip de sport să fac, dar m-a întrebat ce aș dori eu să fac. Ne-am gândit și am ajuns la box. Îmi pare bine și mă bucur că practic acest sport.

Marcel Nistreanu spune că a fost ferit de accidentări grave, dar a fost nevoit să facă sacrificii. Îmbină cu succes studiile universitare cu boxul:

Am avut nevoie de timp, am avut nevoie să-mi dedic mult timp pentru acest sport. A trebuit să combin școala cu acest tip de sport. Accidentări și traume nu am avut, mai puține. Sportul l-am început în Republica Moldova, de la 10 ani, până la 19 ani, iar anul trecut am venit aici la facultate. Sunt student la Universitatea Transilvania, anul II, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor. E un pic dificil, e nevoie de mai mult timp, însă așa e viața de campion.

După ce a devenit campion național, Marcel Nistreanu are ca obiectiv câștigarea unei medalii la un campionat european. Pugilistul din Brașov are în palmares 100 de meciuri la amatori și 3 prezențe la Campionatul European de box.