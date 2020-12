Pod construit de la zero, în județul Brașov!

„Este cel de-al doilea pod peste râul Olt pe care îl finalizăm în anul 2020, după podul de la Crihalma. De altfel, acestea sunt primele poduri construite de la zero în judeţul Braşov în ultimii cincizeci de ani. Avem în lucru şi alte poduri pe care dorim să le refacem sau să le reconstruim din temelii, astfel încât să rezolvăm problema conectivităţii tuturor localităţilor cu drumurile naţionale care străbat judeţul Braşov. Încheiem un an foarte important din punctul de vedere al implementării proiectelor care vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi ne pregătim pentru anul 2021, pe care ni-l dorim sub cele mai bune auspicii. Am convingerea că anul viitor se vor vedea şi mai mult rezultatele muncii noastre concretizate în zeci de kilometri de drumuri reabilitate şi modernizate”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Anul viitor va începe reabilitarea drumului dintre Hărman și Sânpetru.

O altă procedură de achiziţie în domeniul modernizării infrastructurii rutiere a fost finalizată de către Consiliul Judeţean Braşov chiar înainte de Crăciun. Este vorba despre întocmirea Proiectului Tehnic și execuţia lucrărilor de reabilitare a Drumului Județean 108 Hărman – Sânpetru (km 0+000 – 4+380). Valoarea estimată a proiectului a fost de 18.821.720,68 lei (cu TVA), iar achiziţia a stârnit un mare interes din partea operatorilor economici, fiind depuse opt oferte.