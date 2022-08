Premierul Nicolae Ciucă a declarat marți, după ce a participat la o ședință a conducerii PNL, că liberalii au discutat despre varianta neimpozitării pensiilor sub 3.000 de lei, propunere pe care o vor avansa în coaliția de guvernare.

„Este o varianta pe care am discutat-o in sedinta de astazi, este o propunere. Dati-mi voie sa continuam cu abordarea responsabila fara sa le cream oamenilor asteptari, sau mai rau, iluzii fata de masurile pe care le luam. Propunerea apartine PNL inca de cand conducea Ministerul Muncii. Toate aceasta chestiune trebuie discutata si validata in coalitie cu partenerii nostri in functie de limitarile bugetare”, a afirmat premierul.

El a adăugat că măsura neimpozitării pensiilor mai mici de 3.000 de lei ar afecta bugetul de stat cu „aproape un miliard de lei” anual.

