Acasă Politica PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE De către Realitatea de Brasov - 5 mai 2025 Liderii PNL au votat pentru susținerea necondiționat a lui Nicușor Dan în turul 2, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Decizia a fost luată în ședința conduceri liberale. Știre în curs de actualizare. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR GEORGE SIMION, INTERVIU DE IMPACT CU STEVE BANNON: „I-AM SPULBERAT PE GLOBALIȘTI DIN ROMÂNIA. REVOLUȚIA CONSERVATOARE VA ÎNVINGE” GEORGE SIMION, LIDERUL AUR, CÂȘTIGĂ PRIMUL TUR AL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE ÎN JUDEȚUL BRAȘOV, DETRONÂND USR-UL PSD IESE DE LA GUVERNARE, DECIZIA PRIVIND ȘEFIA PARTIDULUI, AMÂNATĂ – SURSE DANIEL DAVID ESTE PROPUNEREA DE PREMIER INTERIMAR A PNL DUPĂ DEMISIA LUI MARCEL CIOLACU DIN FRUNTEA GUVERNULUI BREAKING. CIOLACU ȘI-A DEPUS MANDATUL DE PREMIER ÎN FAȚA COALIȚIEI PSD SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ LA ORA 17:00; SE DISCUTĂ DESPRE REZULTATUL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE