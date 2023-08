Este în continuare pericol de explozie la Crevedia, la trei zile de la tragedia cu doi morți și peste 50 de răniți. Pompierii intervin și la această oră pentru răcirea cisternelor pline cu gaz pe care mai apoi trebuie să le golească. Între timp, au fost deschise mai multe anchete, iar cazul a fost preluat și de DNA, iar în toată tara au început controalele la stațiile de alimentare.

Este ancheta uriasa dupa tragedia soldata cu 2 morti si peste 50 de raniti de la Crevedia. In prezent se fac cercetari la fata locului, iar pericolul persista avand in vedere ca doua cisterne pline cu gaz se afla in continuare in zona.

Marti dimineata, autoritatile au decis sa mareasca perimetrul de siguranta. Drept urmare, jurnalistii sunt tinuti la cativa metri distanta de zona in care s-a produs deflagratia si asta deoarece acele cisterne pline cu gaz se afla inca acolo.

Intre timp, Directia Nationala Anticoruptie s-a sesizat din oficiu si a deschis un două dosare in legatura cu autorizarea statiei GPL de la Crevedia. Dosarele sunt „in rem”, ceea ce reprezinta ca in acest moment nicio persoana nu are calitatea de suspect.

Totodata, ies la iveală detalii șocante în cazul Crevedia. Bărbatul care a murit în urma exploziei ar fi făcut timp de doi ani sesizări către autorități, din cauza mirosului puternic de gaz din zonă.

Sursa: Newsinn