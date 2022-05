Grupa de juniori sub 16 ani de la FC Brașov s-a calificat în semifinalele Ligii Elitelor. Va întâlni, în primă fază, în dublă manșă, pe Universitatea Craiova. Primul meci va avea loc sâmbătă, 7 mai, de la ora 14.00, pe Stadionul Metrom. Antrenorii echipei dar și jucătorii au vorbit, astăzi, într-o conferință de presă, despre performanța remarcabilă a fotbalului juvenil din Brașov.

“Am pornit anul trecut cu acest centru de copii și juniori fără a avea vreun copil în centru. Am creat 14 grupe și a venit această performanță. Destul de mare pentru fotbalul juvenil brașovean. Felicit antrenorii și copiii grupei care au dat dovadă de caracter și au muncit enorm. Sâmbătă avem primul meci acasă, cu Universitatea Craiova. La nivelul acesta, toate echipele au șanse egale, sunt cele mai bune din țară. Toate jucăm cu titlul pe masă. Din păcate, ne lipsește Sebastian Racz, jucătorul naționalei României U16, acesta fiind suspendat. Este o pierdere importantă, dar toți ceilalți băieți se vor mobiliza pentru a da tot ce depinde de ei să se impună în acest turneu semifinal. Îi cunosc pe copii de la 7-8 ani, 80% dintre ei au plecat la această muncă de mici cu mine, apoi fiecare antrenor de la centru și-a adus aportul. Este o muncă de echipă, colectivă, absolut toți avem merite la această performanță. În ultimul an a venit și Marian Cristescu. Cu experiența lui din teren a avut o contribuție decisivă. Personal, a fost un obiectiv să ajungem aici încă din prima zi. Este foarte greu să ajungi în această fază și să te bați cu Gheorghe Hagi, Universitatea Cluj sau Universitatea Craiova. Chiar și așa, la acest nivel nu există o favorită. Oricare echipă poate câștiga. La anul vom depune dosarul pentru clasificarea Academiei la nivel național, trebuie să îndeplinim mai multe criterii”, a declarat Ionuţ Mitroi, coordonatorul Centrului de Copii şi Juniori de la FC Braşov şi antrenor la echipe de Under 16 ani.

„În vară, după ce m-am lăsat de cariera de jucător am vorbit cu Ionuț și am acceptat propunerea lui de a antrena copiii de la centru. Consider că am făcut alegerea bună pentru că este important să o luăm pas cu pas, să începem de jos, de la nivel de copii și juniori. Din primele zile, după primele antrenamente, am văzut că echipa are potențial foarte ridicat. Sunt copii educați, disciplinați, au calități. Eu am venit să-i ajut cu experiența mea. La vârsta lor am ieșit și eu campion la juniori. Îi motivez, dar încerc să-i fac să înțeleagă că totul depinde doar de ei, trebuie să trateze cu seriozitate, cu determinare, astfel de meciuri, iar mai ales la turneul final nu există un favorit. Totul depinde de ziua meciului și de noi. Sunt convins că băieții vor respecta ceea ce le cerem noi și vom face o surpriză foarte frumoasă. Adversarii noștri sunt sigur că nu ne văd favoriți, dar vor avea o mare surpriză. Este o vârstă foarte dificilă, la 16 ani. Este o perioadă în care se face diferența spre fotbalul mare. Acum e momentul să dea totul pentru a face pasul cel mare. Totul depinde de psihicul lor, cât sunt de puternici”, a precizat și Marian Cristescu, celălalt antrenor al echipei sub 16 ani.

„Plecăm cu gândul de a câștiga acest campionat. A fost un sezon foarte greu, am întâlnit echipe foarte bune. Sincer, nu mă așteptam să ajungem până aici, dar felul în care ne-am prezentat și unitatea grupului au făcut diferența. Pornim încrezători și cu gândul doar la victorie. Chiar credem că se poate. Dacă suntem încrezători, concentrați și uniți putem bate pe oricine. Este ceva frumos la vârsta pe care o avem”, a precizat căpitanul echipei, Alexandru Dascălu, fundaș central care îl are ca idol pe Virgil van Dijk, de la Liverpool.

Portarul Andrei Chiriac a avut oferte de la Academia Hagi și FCSB. A preferat acum câțiva ani să vină la FC Brașov, datorită lui Ionuț Mitroi. Doi ani a făcut naveta între Focșani și Brașov. „Nu a fost deloc ușor, dar dacă vrei să faci performță e nevoie de sacrificii. Sunt fericit că am făcut această alegere. Nu a fost una ușoară. Am preferat Brașovul pentru colectiv și pentru antrenorul Ionuț Mitroi, cu care am lucrat de mic. M-am obișnuit să mă descurc singur, fără familie lângă mine. Spăl vase, fac curat, fac mâncare, merg la școală. A fost un turneu foarte dificil. Am muncit în fiecare zi la antrenamente. Este un moment unic pentru toți. Vreau să debutez la seniori la FC Brașov. Apoi să ajung în Liga I și ulterior mai sus”, a zis Andrei Chiriac, goalkeeper-ul de 16 ani care-l are ca idol pe portarul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer.

În cealaltă semifinală se vor întâlni, tot în dublă manșă, Farul Constanța și Universitatea Cluj-Napoca. Finalele vor avea loc la Buftea.