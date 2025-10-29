Potrivit Realitatea Plus, 8 percheziții se desfășoară miercuri dimineața în dosarul exploziei la blocul din Rahova, la sediile Distrigaz, la persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare. 7 persoane ar urma să fie aduse la audieri.

Una dintre percheziții are loc la sediul central Distrigaz, unde vor fi ridicate mai multe documente și unități de stocare.

Restul persoanelor la care se vor face percheziții sunt angajații Distrigaz care au făcut verificarea înaintea exploziei, precum și administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc după venirea Distrigaz.

Sursa: realitatea.net