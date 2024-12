În această dimineață – 04.12.2024, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun în aplicare două mandate de percheziții domiciliare în județul Brașov, într-un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din L.G. 241/2005, respectiv delapidare cu consecințe deosebit de grave, faptă prevăzută de art. 295 alin. 1 C.P., cu aplicarea art. 308 și art. 309 C.P., ambele în formă continuată.

În cadrul efectuării acestor percheziții, urmează a fi identificate și ridicate obiecte, înscrisuri și medii de stocare necesare pentru completarea materialului probator, privind activitatea derulată de reprezentanții unei persoane juridice, care, în perioada martie 2023 – august 2024, au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, respectiv cheltuieli cu servicii de mentenanță și consultanță, fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aprox. 2.560.000 lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Sursa: Realitatea de Brasov