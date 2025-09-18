DNA face joi o serie de percheziții la Compania de Apă Brașov, iar în vizorul procurorilor s-ar afla chiar directorul liberal al companiei, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Oamenii din echipa premierului Ilie Bolojan sunt vizați de acuzații de trafic de influență și mită.

Surse citate de postul Realitatea Plus indică faptul că printre persoanele vizate de perchezițiile de la Compania de Apă Brașov se numără directorul general Liviu Cocoș, care ocupă și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL Brașov, precum și Todorică Constantin Șerban, secretar general al filialei și consilier județean.

Cei doi ar fi implicați într-un dosar ce vizează acuzații grave: dare de mită, luare de mită și trafic de influență. Ancheta procurorilor ar viza presupuse fapte de corupție legate de activitatea managerială și administrativă din cadrul companiei, precum și posibile intervenții politice.

Liviu Cocoș, numit recent director general interimar al Companiei de Apă Brașov, este o figură controversată în peisajul politic local, fiind implicat anterior în dispute privind conducerea companiei și acuzații de abuz în serviciu.