FC Brașov a pierdut dramatic, în această dimineață, meciul susținut, pe Stadionul Tineretului, în compania grupării FC Buzău. Deși au fost conduși cu 0-3, stegarii au revenit și au egalat pe final, dar au fost învinși în prelungirile partidei, în urma unei greșeli în defensivă.

După o primă repriză lamentabilă, scorul era 0-3 în minutul 55. La scurt timp, însă, galben-negrii au reintrat în meci. Mai întâi, bulgarul Anghelov a redus din diferență în minutul 58, iar apoi Mihalcea a marcat două goluri, în minutule 85 și 87. Prima reușită cu un șut în vinclu, iar a doua după o combinație cu același Anghelov. În prelungiri, Gherghe a ieșit greșit la ofsaid, iar Ekollo a trimis pe sub Popescu, din câțiva metri. Portarul celor de la FC Brașov, Laurențiu Popescu, a fost omul meciului, cu cel puțin 5 intervenții importante. La final, antrenorul galben-negrilor, Călin Moldovan, a declarat:

„E mare păcat, îmi pare rău pentru băieți, au făcut un efort fantastic repriza a doua. Am reușit să revenim de la 0-3 contra unei echipe foarte bune a campionatului. Am reușit să facem 3-3, dar până la urmă ne-a rădat lipsa de șmecherie fotbalistică. Am riscat, pentru că un egal sau o înfrângere era același lucru pentru noi, în economia campionatului. Am pierdut pe o naivitate până la urmă. Însă, este de apreciat efortul jucătorilor și modul cum au luptat în repriza a doua. Dăm dovadă de mare nesiguranță defensivă. Și asta este valabil pentru toată echipa, nu doar pentru fundași. Nu reușim să încheiem un meci fără gol primit. Am luat 4 goluri acasă vă dați seama? Am dat trei goluri și nu am reușit să luăm niciun punct. Și barajul este o opțiune pentru noi. Se pare că în momentul ăsta barajul rămâne opțiunea de salvare de la retrogradare. Până la baraj mai sunt 4 meciuri de jucat, sper ca în aceste partide să punem lucrurile la punct astfel încât să reușim să ne salvăm de la retrogradare”.

Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, Vlad Mihalcea, a declarat la final: „A fost un meci foarte greu, ne pare foarte rău că nu am putut să scoatem măcar un punct, deși pentru noi era esențială victoria. Ne vedem de treabă, rămânem concentrați și ne gândim acum doar la meciul următor. Am avut două partide în care nu am fost în largul meu, dar mă bucur că azi am intrat bine în meci. A fost o cofruntare în care se putea întâmpla absolut orice, un meci nebun. Eu zic că suntem pe o pantă ascendentă, suntem dijn ce în ce mai uniți ca grup. Am depășit acel moment dificil din toamnă. Ușor, ușor, facem o echip și formăm o familie înainte de toate. Asta este cel mai important. Suntem optimiști, avem forța necesară să ne salvăm de la retrogradare. Nu avem lot de liga a treia, merităm să fim în liga a doua”.

FC Brașov rămâne antepenultima în play-out, cu 17 puncte, pe loc de baraj. Stegarii vor întâlni, etapa viitoare, în deplasare, pe Unirea Constanța, formație aflată la 5 puncte, pe poziție direct retrogradabilă.