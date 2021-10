COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚAlĂ AL MUNICIPIULUI SĂCELE HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se constata depasirea incidentei de 6/1000 locuitori la nivelul Municipiului Sacele fapt pentru care masurile instituite de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta stabilite prin Hotararea nr. 76/30.09.2021 se vor aplica in mod imperativ de catre populatia Mun. Sacele si nu numai, precum si de institutiile si factorii implicati in prevenirea , gestionarea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 2. Incepand cu data prezentei se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in zonele aglomerate din Municipiul Sacele, respectiv zona centrala cuprinsa intre:

– P-ta Libertatii – tronsonul cuprins intre str. Valea Cernatului si str. Ady Endre

– Str. Al. I. Lapedatu – tronsonul de la Statuia “Soldatului Necunoscut” si pana la Spatiul Comercial “Brio Market”( partea stanga) si imobilul in care functioneaza Posta Romana ( partea dreapta).

– str. Mihai Eminescu – tronsonul cuprins intre intersectia cu P-ta Libertatii si pana la Gradinita nr.2, precum si in pietele publice, statiile de transport public in comun, in mijloacele de transport in comun, in zonele incidente ale spatiilor comerciale si ale unitatilor de invatamant fara a se limita la acestea.

Art. 3. Incepand cu data de 21.10.2021 se suspenda activitatea la Centrul Multicultural si Educational din Municipiul Sacele, pana la noi dispozitii.

Art. 4. Incepand cu data de 21.10.2021 se suspenda activitatea la Canionul 7 Scari si la Tiroliana, pana la noi dispozitii ce vor fi facute publice de factorii responsabili.

Prezenta hotarare se va face publica, totodata transmitandu-se ca document oficial tuturor structurilor implicate pentru punerea in aplicare.

Restricții valabile pentru incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 situată între 6 și 7.5/1000 locuitori

Circulația în afara locuinței

Persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală :

Pot circula fără restricții pe toată durata săptămânii. Nu este necesară declarația pe proprie răspundere, adeverința de la angajator sau legitimația de serviciu.

Document necesar: certificat COVID (care să dovedească trecerea a cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau trecerea prin boală – perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2)

Persoanele nevaccinate :

Luni-joi: pot circula fără restricții

Vineri, sâmbătă și duminică, intervalul 20:00-05:00: circulația interzisă, cu anumite excepții (menționate în declarație). Pentru acest interval este necesară declarația pe proprie răspundere sau adeverința de la angajator sau legitimația de serviciu.

Document necesar: declarație, legitimație sau adeverință angajator

Masca în spațiile publice

Obligatorie în toate spațiile publice deschise, cu excepția deplasărilor/activităților individuale sau în grupuri de persoane care locuiesc împreună

Magazine, prestări servicii în spații închise sau deschise

Luni-joi: program normal

Vineri-duminică: activitate permisă între 05:00-22:00, în afara acestui interval fiind permisă doar livrarea la domiciliu.

Restaurante, cafenele (interior și terase)

Deschise între 05:00-24:00, până la 50% din capacitatea maximă a spațiului

Accesul permis doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Document necesar: certificat COVID

Operatori cu activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor comerciale

Activitatea cu publicul este permisă până la 50% din capacitatea maximă a zonelor de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop.

Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală.

Document necesar: certificat COVID

Activitatea în baruri, cluburi și discoteci

Activitățile sunt interzise

Săli de sport/fitness

Este perimisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp pentru fiecare persoană.

Document necesar: certificat COVID

Jocuri de noroc (operatori economici licențiați)

Este perimisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului,

Document necesar: certificat COVID

Activități recreative și sportive în aer liber

Permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Maxim 10 persoane care nu locuiesc împreună

Document necesar: certificat COVID

Piscine interioare

Accesul permis doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Până la 50 % din capacitatea maximă a spaţiului

Document necesar: certificat COVID

Evenimente private – nunți, botezuri

Permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane

Document necesar: certificat COVID

Cinematografe, spectacole, concerte, festivaluri, alte evenimente culturale în aer liber

Permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului

Purtarea măștii de protecție obligatorie

Document necesar: certificat COVID

Competiții sportive în spaţii închise sau deschise (spectatori)

Permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului

Distanță de minimum 1 metru între persoane

Purtarea măștii de protecție

Document necesar: certificat COVID

Cursuri de instruire/workshop-uri pentru adulți

Permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului în interior sau exterior

Spațiu de minim 2 mp de persoană

Purtarea măștii de protecție

Document necesar: certificat COVID

Conferințe

Permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală

Până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului în interior sau exterior

Spațiu de minimum 2 mp de persoană

Purtarea măștii de protecție

Document necesar: certificat COVID

SURSĂ: Opinia Săceleană