Salvamontiștii din Poiana Brașov anunță că, de astăzi, până pe 19 februarie, pe partia Subteleferic, va avea loc a IV-a editie a concursului de schi destinat copiilor, FIS Children Trophy.

Din acest motiv, pe toata durata acestor zile, partia Subteleferic va fi inchisa traficului schiorilor, accesul spre telegondola facandu-se, in cazul partiei Sulinar, pe Zidul Mic cu iesire in Drumul Rosu sau direct in ultima sectiune a Drumului Rosu. Iesirea dinspre Drumul Rosu spre telegondola se va face pe varianta 3E sau pe varianta 3D cu iesire in Drumul Albastru.

Totodata, pe partia Ruia, traficul schiorilor va fi restrictionat partial, aici fiind instalate si delimitate culoarele de antrenament si incalzire. Din aceste motive, rugam turistii sa manifeste intelegere si ii sfatuim sa schieze cu atentie in aceste zone si sa nu depaseasca sub nicio forma zonele delimitate, pentru a nu se interpune cu trasele competitorilor.