Joi, 9 octombrie, a avut loc la Galați prima întâlnire a celor care au răspuns apelului lansat de filiala AUR Galați de a forma la nivelul județului Platforma „Opoziția Unită – Salvăm împreună județul Galați”, un demers deschis tuturor forțelor politice și civice care nu mai acceptă domnia PSD și stagnarea de peste trei decenii a județului nostru.

Platforma reunește oameni din zona politică, civică și profesională care au înțeles că doar împreună pot fi schimbate rețelele de interese care au sufocat administrația locală și au împins județul spre declin, depopulare și sărăcie.

Manifestul semnat ca urmare a primei întâlniri afirmă clar că instituțiile trebuie eliberate de sub controlul PSD, că administrația trebuie să lucreze pentru oameni, nu pentru partide, și că respectul față de cetățean, competența și transparența trebuie să devină norma, nu excepția.

În cadrul întâlnirii, participanții au convenit asupra unei agende comune pentru dezvoltarea județului, care include sprijinirea agricultorilor și antreprenorilor locali, reducerea birocrației, crearea de locuri de muncă stabile, stoparea exodului tinerilor și promovarea meritocrației în locul pilelor și al clientelismului politic.

Platforma Opoziția Unită este un apel la solidaritate și implicare, adresat partidelor de opoziție, liderilor de opinie, mediului economic și societății civile din Galați, pentru a construi împreună o alternativă reală la dominația PSD care a transformat județul într-o zonă a subdezvoltării și a dependenței.

Printre cei care au fost prezenți la întâlnirea din această săptămână s-au numărat George Stângă, parlamentar de Galați în perioada 2016 – 2024, Gasparotti Florin, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Galați, Iulian Iosif, fost subprefect al județului Galați, Ștefan Vasile, reprezentant PRO România, Eduard Vasilache, fostul președinte al Partidului Patrioților.

Prin această primă întâlnire, la Galați se face primul pas spre o schimbare reală, spre o administrație curată și dreaptă, spre o politică în slujba oamenilor și nu a rețelelor de partid.

Platforma Opoziția Unită rămâne deschisă tuturor celor care cred că viitorul Galațiului trebuie construit prin unitate, curaj și responsabilitate, nu prin tăcere și complicitate.

Sursa: Realitatea din AUR