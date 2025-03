Într-o încercare disperată, sistemul vrea să deturneze protestul pașnic al democrației. Pe o rețea socială a fost postat un videoclip în care se spune că ar apărea polițiști sub acoperire cu canistre de benzină la protest. De fapt, în imagini apar angajați Realitatea PLUS, aflați pe teren cu caravana România Suverană. Într-o intervenție telefonică, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a explicat că imaginile viralizate reprezintă „o manipulare ordinară” a sistemului.

Anca Alexandrescu distruge operațiunea pusă la cale pentru a manipula românii în ziua verdictului crucial de la Curtea Constituțională. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel va demonta, în acestă seară, de la ora 21:00, știrile false răspândite de propaganda soroșistă despre Călin Georgescu. Totul, după ce pe rețele de socializare se încearcă o manipulare în masă a oamenilor și o instigare la revoltă. Românii sunt instigați să iasă la proteste violente pentru că li se spune că poliția vrea să dea foc cu canistre de benzină.

„Este o acțiune împotriva Realitatea PLUS. Toți colegii noștri sunt supuși acestei manipulări fără precedent. Informația mi-a fost transmisă pe toate canalele de două săptămâni că urmează să fiu chemată și eu în unul din dosarele lui Călin Georgescu, cel care vizează declarații făcute în emisiunea mea. Am primit și eu aceste imagini cu colegii noștri cu canistrele de benzină încă de ieri. Evident, este o manipulare ordinară pentru că noi, având acolo mașina care trebuie să transmită în direct peste asta era nevoie, sunt colegii cu care mergem pe teren. Sunt încercări de a discredita atât Realitatea PLUS, cât și pe mine, toți cei care în fiecare zi arătăm adevărul. De ce? Pentru că la celelalte televiziuni se scoate din context și este o manipulare grosolană a declarațiilor și interviurilor lui Călin Georgescu.

Este un semn de disperare. Mă aștept la orice. Mi-am pregătit și familia, și copiii, și apropiații. Acum ne vedem prietenii, vedem cine e de partea adevărului și dacă statul român este eșuat sau puternic. Pentru că instituțiile statului ar trebui să-i apere pe cetățenii români, nu să apere niște politicieni care sunt vremelnic la guvernare și să aplice ordine venite din afara țării. Noi trebuie să ne bazăm doar pe noi, ca popor, pe ce avem în țară, nu să așteptăm cu mâna întinsă și să preluăm ordine și direcții din afara țării. Nici din America, nici de la Bruxelles.

Forța este la poporul român. Au înțeles-o la vot, dar acum această acțiune de intimidare și de manipulare nu e altceva decât de a-i speria pe români, de a-i face să nu mai iasă la proteste, să nu mai vorbească, să nu mai posteze nimic. Este foarte clar că ei se tem probabil și de o eventuală candidatură a mea sau a lui George Simion, încearcă să elimine orice variantă decât lista lor scurtă pe care vor să ne-o impună și pe care trebuie să o votăm: Nicușor Dan, Crin Antonescu, Elena Lasconi și Victor Ponta. Sub o formă sau alta, aceste personaje reprezintă sistemul. Doar ei le asigură continuitatea și puterea de a fi la butoane să distrugă vieți, să execute prim-miniștri, să pună președinți. Căci despre asta este vorba. Este vorba despre o putere ascunsă în spatele statului român, de o luptă între grupări din instituții și serviciile secrete la care asistăm de atâția ani de zile. Eu nu mă voi opri, nu voi îngenunchia, nu mă voi speria. Orice vor dori să facă. Aștept să mă cheme la Parchet, să mă înjosească, să mă jignească, să inventeze lucruri despre mine, nu mă voi opri”, a spus Anca Alexandrescu.

„Pe rețelele de socializare s-a viralizat un mesaj însoțit de un clip video care sugerează, în mod eronat, prezența „polițiștilor sub acoperire” cu canistre de benzină la un protest. Facem precizarea că imaginile prezentate în videoclip sunt dintr-un protest desfășurat în Piața Victoriei într-un eveniment mai vechi, iar persoanele surprinse în acestea nu sunt „polițiști sub acoperire”, așa cum se sugerează în mesajul viralizat. Este vorba despre angajați ai unui post de televiziune, care se aflau la fața locului pentru a realiza o transmisiune live din Piața Victoriei”, a informat Jandarmeria.