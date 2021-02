Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost condamnat de Judecătoria Brașov pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Ioan Neculaie a mai avut probleme cu legea și în trecut. El a fost arestat în noiembrie 2017, după ce Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv, în noiembrie 2017, la închisoare pentru un an și sase luni, prin contopirea a două sentințe cu suspendare, pentru omor din culpă și nerespectarea regimului armelor și munțiilor.

Condamnarea a venit după ce afaceristul a tras cu o armă de vânătoare în roțile propriei mașini când a observat că la una avea pană. Potrivit presei locale, el a făcut acest gest pentru că s-ar fi enervat pe șoferul său. În urma incidentului, la perchezițiile de acasă și de la birou, anchetatorii au găsit arme și muniție care nu erau păstrate conform legii.

Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. (2) Cod de procedură penală, condamnă inculpatul NECULAIE IOAN, la pedeapsa de 8 luni şi 15 zile de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prev. de art. 342 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 44 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. b) Cod penal. Constată că infracţiunea care face obiectul prezentei cauze este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 1137 din 15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 892 din 23.11.2017 a Curţii de Apel Braşov, ambele infracţiuni fiind săvârşite în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 310 din 21.02.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 974/R din 21.11.2012 a Curţii de Apel Braşov. Constată că prin Sentinţa penală nr. 1137 din 15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 892 din 23.11.2017 a Curţii de Apel Braşov, a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 310 din 21.02.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 974/R din 21.11.2012 a Curţii de Apel Braşov şi că inculpatului i-a fost aplicată o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare, din executarea căreia a fost eliberat condiţionat la data de 20.06.2018, cu un rest rămas neexecutat de 485 de zile de închisoare. În baza art. 105 alin. (1) Cod penal, anulează liberarea condiţionată acordată prin Sentinţa penală nr. 918 din 15.05.2018 a Judecătoriei Braşov. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 1137 din 15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 892 din 23.11.2017 a Curţii de Apel Braşov, în pedepsele componente, respectiv: – 6 luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor – 1 an şi 6 luni de închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a (teza a II-a), b Cod penal 1968, aplicată prin Sentinţa penală nr. 310 din 21.02.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 974/R din 21.11.2012 a Curţii de Apel Braşov. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012, raportat la art. 40 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 8 luni şi 15 zile de închisoare, la care adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 6 luni închisoare, respectiv un spor de 2 luni închisoare, stabilind în sarcina inculpatului o pedeapsă rezultantă de 10 luni şi 15 zile de închisoare. În baza art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, rap. la art. 83 alin. (1) Cod penal 1968, menţine măsura revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 310 din 21.02.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 974/R din 21.11.2012 a Curţii de Apel Braşov şi adaugă pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare la pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta hotărâre, de 10 luni şi 15 zile de închisoare, inculpatul NECULAIE IOAN urmând a executa pedeapsa rezultantă de 2 ani, 4 luni şi 15 zile de închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 71 alin. (1), (2) Cod penal 1968, aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a (teza a II-a), b Cod penal 1968, pe durata executării pedepsei principale, astfel cum s-a dispus prin Sentinţa penală nr. 310 din 21.02.2012 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 974/R din 21.11.2012 a Curţii de Apel Braşov. În baza art. 40 alin. (3) Cod penal, cu aplicarea art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, deduce din pedeapsa rezultantă: – perioada 24.11.2017 – 20.06.2018, executată în baza MEPI nr. 1539 din 23.11.2017 emis de Judecătoria Braşov – 36 de zile considerate ca executate conform Legii nr. 169/2017, având în vedere că inculpatul a executat un număr de 209 zile în condiţii necorespunzătore în perioada 24.11.2017 – 20.06.2018 Anulează mandatul de executare nr. 1539 din 23.11.2017 emis de Judecătoria Braşov şi dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultantă, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 45 alin. (6) Cod penal, raportat la art. 112 alin. (1) lit. f) Cod penal, confiscă cele 28 de cartuşe de calibrul 9×18 mm, bunuri ridicate de la inculpat conform procesului verbal seria AV nr. 0025682, şi menţine dispoziţia din Sentinţa penală nr. 1137 din 15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, definitivă prin Decizia penală nr. 892 din 23.11.2017 a Curţii de Apel Braşov referitoare la măsura de siguranţă a confiscării speciale. În baza art. 274 alin. (1) Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 150 de lei aferentă fazei de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27 ianuarie 2021.

Document: Hotarâre 123/2021 27.01.2021

Sursa: Realitatea de Brasov