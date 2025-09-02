Vicepreședintele PSD și primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu îi cere premierului Ilie Bolojan să amâne cu cel puțin două săptămâni implementarea măsurilor de austeritate.

Olguța Vasilescu s-a pronunțat, astfel, asupra proiectelor de lege asupra cărora, la data de 1 septembrie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

„Discuția de ieri din coaliție ne-a adus în prim-plan niște argumente, pe care i le-am arătat și premierului, motivând de ce vrem ca Guvernul să mai stea două săptămâni să analizeze pachetul de reformă a administrației. Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă”, a susținut Olguța Vasilescu.

Vicepreședinta PSD a explicat de ce, în opinia ei, aceste proiecte de lege nu sunt urgente, deși premierul le dorește a fi aplicate imediat: „Nu e niciun fel de grabă să se facă reforma pentru că doar de la 1 ianuarie se pot face disponibilizări, deci nu văd de ce azi sau mâine-poimâine să facem un astfel de pachet și să asumăm că peste 2 – 4 – 5 luni, când se va aplica, va duce, de fapt, nu la disponibilizarea unor angajați din administrația locală, ci la câștigarea proceselor de către aceștia, îndreptându-se împotriva statului, și să plătim și despăgubiri pentru aceste disponibilizări”.

Olguța Vasilescu a opinat că, deși premierului Bolojan i s-au prezentat obiecții la adresa inițiativelor sale, acesta nu va renunța la funcția de prim-ministru. „Deci nu cred că-și va da demisia”, a susținut Olguța Vasilescu.

Sursa: Realitatea Din PSD