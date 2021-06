În data de 5.06.2021 a avut loc Festivalul de Teatru Național pentru Tineret “De-a Râsu’ – Plânsu’ ”, festival aflat la ediția numărul XI-a, organizat de Școala Populară de Arte ”Tiberiu Brediceanu”, Brașov.

La acest festival au participat trupe din mai multe colțuri ale țării care s-au întrecut prin originalitatea pieselor prezentate în concurs, prin adaptarea diferiților autori. Este un festival de promovare al tinerelor talente, care își propune să valorifice noile și mai puțin cunoscutele creații artistice. A fost o bucurie și o mândrie ca în acest an, trofeul festivalului să rămână la o trupă, la o trupă unită, proaspăt formată, care au jucat în piesa: “Almost Maine”, scrisă de John Cariani și care își poartă cu mândrie numele de scenă: Almost Cappuccino.

Mă simt norocoasă să știu că și eu fac parte din această minunată echipă, și că am trecut prin perioada aceasta, dificilă dar în același timp și fericită alături de colegii mei, care mi-au devenit mai apropiați decât aș fi crezut vreodată, iar faptul că am reușit să creăm o legătură puternică între noi, ne-a dus direct în vârf. Energia pozitivă pe care o aducea fiecare la repetiții, emoțiile de dinaintea spectacolului, bucuria cu care fiecare își juca rolul, au fost alți factori care ne-au unit mai mult și care ne-au facut să ne dăm seama că și dacă nu am fi câștigat trofeul, noi tot o trupă am fi rămas și că amintirile pe care ni le-am format, zâmbetele și râsetele care ne-au inundat întotdeauna sufletele nu ar fi dispărut niciodată, nimeni nu ni le-ar fi putut lua vreodată. Iar timpul, conexiunea dintre noi, energia pe care o emanăm împreună, prietenia noastră care înflorește în fiecare zi, sunt de fapt premiul nostru cel mai mare pe care l-am câștigat încă de la început și care nu va rugini niciodată. Dar, cu toate acestea cu toții suntem conștienți de faptul că fără doamna noastră profesoară, dna. Alexandra Năfureanu – care, de fel ne este ca o mamă nu am fi putut reuși. Iar pentru asta îi suntem cu toții recunoscători și de abia așteptăm să participăm împreună și la anul, la festival, la fel de încrezători și uniți, alături de celelalte trupe care cu siguranță și ei sunt mândri de munca pe care au depus-o și ei la rândul lor.

Mult succes în continuare, Almost Cappuccino!!!

Elev: Alexia Elena Sava

Clasa a IX-a

Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu”, Brașov