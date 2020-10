E din ce în ce mai clar că a venit valul doi peste noi și că evoluția situației nu pare deloc încurajatoare. Chiar și cu respectarea măsurilor impuse și cu precauție, se pare că acele mici momente de neatenție în care lăsăm garda jos, sunt suficiente pentru a contracta virusul. Slavă domnului, m-am testat de la primele simptome și am norocul să sufăr de o formă ușoară. Am făcut febră, mi-am pierdut gustul și mirosul, am avut dureri de cap și dureri de spate. Am anunțat DSP-ul încă de la aflarea rezultatului, țin legătura cu medicul, mă medichez și îmi monitorizez constant temperatura și saturația de oxigen. Chiar și așa, simptomele nu sunt deloc plăcute și nici nu vreau să-mi imaginez cum e pentru cei mai puțin norocoși decât mine. Încerc să rămân optimistă și să am o atitudine cât se poate de (cum altfel?) pozitivă.