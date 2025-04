Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a anunțat că solicitanții de viză temporară trebuie să prezinte o copie tipărită a paginii de confirmare cu codul de bare, pentru a demonstra că au utilizat același formular de cerere DS-160 pentru a-și programa interviul.

„Începând cu 7 aprilie 2025, toți solicitanții de viză temporară trebuie să prezinte o copie tipărită a paginii de confirmare cu codul de bare, pentru a demonstra că au utilizat același formular de cerere DS-160 pentru a-și programa interviul”, se precizează într-un comunicat al reprezentanței diplomatice.

Anterior interviului, solicitanții trebuie să verifice dacă au completat și trimis formularul online DS-160 și să se asigure că numărul codului de bare de pe pagina de confirmare DS-160 coincide cu cel utilizat pentru programare.

Dacă numerele nu corespund, solicitanților care și-au programat interviul folosind un formular incomplet sau incorect nu li se va permite să susțină interviul și li se va cere să-l reprogrameze prin intermediul UStraveldocs, folosind numărul codului de bare DS-160 corespunzător.

„Vă rugăm să rețineți că secția consulară nu poate modifica sau actualiza numerele codului de bare DS-160 în numele solicitanților. Asigurați-vă că numărul codului de bare este același pentru a preveni întârzierile și a facilita buna desfășurare a interviului. Pentru asistență, vă rugăm să contactați call center-ul, la USTraveldocs.com/ro/contact-us”., se precizează în comunicat.

Ambasada Statelor Unite la București a reluat, recent, avertismentele la adresa cerățenilor români care plănuiesc să călătorească peste Atlantic.

“Toți cei care solicită viză trebuie să își demonstreze intenția de a respecta legile SUA. În cazul în care legile sunt încălcate, vor exista sancțiuni grave, inclusiv interdicția permanentă de a obține o viză americană în viitor”, precizează reprezentanța diplomatică americană într-un mesaj publicat pe X.

Într-un alt mesaj, publicat pe pagina de Facebook, Ambasada a atras atenția că „intrarea ilegală în Statele Unite nu este o opțiune”.

„Cei care încalcă legea americană vor fi repatriați în țara lor sau se vor confrunta cu acuzații penale”, avertiza instituția.

„Dacă vreți să intrați ilegal în America, nici să nu vă gândiți la asta. Dacă încercați să intrați ilegal, veți fi prinși, veți fi expulzați și nu vă veți mai întoarce niciodată”, se mai preciza în mesajul atribuit lui Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă al SUA.

Momentul primirii României în programul Visa Waiver, prin care nu mai sunt necesare vize de călătorie, a fost amânat. Inițial, acesta era programat la 31 martie.

„România consideră Programul Visa Waiver ca fiind un parteneriat de securitate și avem convingerea că operaționalizarea acestuia va contribui la securitatea frontierelor și la combaterea migrației ilegale”, a transmis, recent, Ministerul român al Afacerilor Externe.

Prin vocea vicepreședintelui american, administrația de la Washignton a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România. Potrivit lui JD Vance, nu poți avea valori democratice comune cu SUA dacă „anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul. Și asta s-a întâmplat în România! Nu ai valori comune dacă ți-e atât de frică de oamenii tăi, încât îi faci să tacă”.

Mesajul a fost repostat, de curând, de Ambasada SUA pe contul de X.

Călătorii fără vize în SUA

Procesul de aderare a început în urmă cu 20 de ani, după semnarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Recent, cotidianul american The New York Times relata că administrația președintelui Donald Trump analizează posibilitatea de a închide complet granițele SUA pentru cetățeni din 11 țări.

Pe așa-numita „listă roșie” se află Afganistan, Bhutan, Cuba, Iran, Libia, Coreea de Nord, Somalia, Sudan, Siria, Venezuela și Yemen.

Publicația a mai aflat că există și o „listă portocalie” de state, pentru care vizele ar fi drastic restricționate, și care include Belarus, Eritreea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusia, Sierra Leone, Sudanul de Sud și Turkmenistan.

The New York Times a precizat că sursele sale oficiale au vorbit sub protecția anonimatului și au avertizat că lista a fost întocmită de Departamentul de Stat cu câteva săptămâni în urmă, fiind posibil să sufere modificări înainte de a ajunge la Casa Albă.