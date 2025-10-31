Luna noiembrie debutează cu o vreme neobișnuit de caldă și liniștită pentru această perioadă a anului. Sfârșitul de săptămână aduce temperaturi generoase, care se vor situa între 18 și 22°C în majoritatea regiunilor, iar în sudul și vestul țării se pot atinge chiar 24-25°C, mai ales duminică.

Cu toate acestea, diferențele de temperatură dintre zi și noapte vor fi semnificative. Diminețile vor fi reci, iar în zonele depresionare și de vale pot apărea bruma și chiar înghețul, în special în nord, centru și nord-est. Local, ceața își va face apariția în primele ore ale zilei.

De luni, vremea se schimbă. Un front atmosferic va aduce vânt mai intens și ploi slabe în vestul țării, fenomene care se vor extinde treptat și în zonele estice pe parcursul nopții. O masă de aer mai rece va determina o scădere abruptă a temperaturilor, până la 10-15°C în multe regiuni, deși unele modele indică maxime ușor mai ridicate în câmpiile sudice.

Pe termen mediu, prognozele sunt optimiste: un câmp de presiune ridicată ar putea aduce din nou vreme stabilă, uscată și relativ caldă pe timpul zilei. Sunt șanse ca această perioadă de liniște atmosferică să se prelungească și în a doua parte a lunii noiembrie, cu doar câteva întreruperi ploioase.