Avem stenograme incendiare din dosarul fostului ministru al Sănătății Nelu Tătaru. Iar managerul Spitalului din Huși apare în înregistrări. Acesta se laudă într-o interceptare că îl va „arde” si îl va „curenta” pe Nelu Tãtaru, când va fi cazul, dar si că îi face viața grea unei doctorițe.

Contactat de jurnaliștii Realitatea plus, Bogdan Popa, a declarat că această așa-zisă discuție a avut loc în timpul său liber, fiind o discuție privată, din urmă cu un an, mai exact de pe 27 octombrie 2023, si că în calitate de manager al spitalului nu a recomandat nimănui nici să dea si nici să ia șpagă: „Fiecare se compromite după propriile fapte”.

Manager spital, despre Tătaru: „Îl ard când va fi cazul!”

Bogdan Popa: Băi, hai s-o-ncetãm. Dacă ți-l ard pe ăla (Nelu Tătaru, n.r.)? Lucian (n.r. numele reporterului). Cu tot sau nu cu șef? Cere-i voie șefului. Dacă pot să îl ard, îl ard. Dar nu o să-l ard acum. Eu nu eram într-atât de fraier, încât s-o fac când ți-am arătat. Hai, că despre asta vorbim, las-o-n p**la mea. Lucian, eu am treabă. Uai, Luci, eu am treabă multă.

Rep: Știu.

Bogdan Popa: Spune-i muistei (n.r. medicul anestezist cu care, de obicei operează Nelu Tătaru) ăleia . Eu mă c*** în gâtul ei si în gâtul lui Tătaru. Ca să-nțelegi. Ăla care te plătește, care o să-l curentez când o să fie cazul. Dă-o-n Dumnezeii mamii ei și gata.

Rep: Am înțeles.

Bogdan Popa: E de gardă, la mine la spital. Îi desființez garda, te liniștești sau nu?…

Bogdan Popa: Bine, Lucian. Hai. Jigodia aia (n.r. medicul anestezist) e de gardă. I-am chemat șef de gardă peste ea. Eu mă p** pe ea. Da? Bun. Fă ce vrei.