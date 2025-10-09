Prima apariție a lui Nicușor Dan după scandalul dosarului anulării alegerilor pe care l-a prezentat liderilor europeni reuniți la Copenhaga! Președintele participă la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului din România. Prezența de astăzi a lui Nicușor Dan la ceremonie vine după o perioadă în care președintele a fost acuzat că a gafat de mai multe ori la evenimente oficiale importante.

Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură.

Foarte multe familii au avut o imensă suferință pentru simplul motiv că aveau o altă aparteneță etnică.

Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obigația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic, avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură și într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice, din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul incluziv.

Este o obligație pe are o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit. Deci, să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple în România”, a spus președintele României.