În urma controlului demarat de primarul Allen Coliban, împreună cu viceprimarul Flavia Boghiu și Poliția Locală, au fost aplicate 58 de sancțiuni, din care 5 pentru angajații Serviciilor de Administrare Piețe.

La începutul lunii septembrie, în urma numeroaselor sesizări primite de la cetățeni atât în ceea ce privește activitatea comercianților, cât și cea a angajaților din Serviciul Administrare Piețe, primarul Allen Coliban a dispus efectuarea mai multor controale în piețele agroalimentare pentru a identifica deficiențele în relația dintre producători sau comercianți și clienți, dar și între cei care vând în piețe și administrația piețelor.

În urma acestor verificări au fost constatate 58 de contravenții, dintre care 5 au fost săvârșite de către angajații serviciului de administrare piețe.

„În ultimele luni am primit foarte multe sesizări din partea brașovenilor cu privire la neregulile din piețele din Brașov. Din acest motiv, la începutul lunii septembrie am efectuat un control sincronizat în mai multe piețe din oraș, împreună cu Poliția Locală și cu viceprimarul Flavia Boghiu, control care a reflectat mai multe probleme. În primul rând am găsit comercianți care nu achitase taxa pentru ocuparea tarabei, deși își vindeau produsele în piață. În alte cazuri, deși în autorizație apăreau anumite fructe și legume, situația din teren, situația reală, era diferită. Pe lângă aceste probleme, mai ales în piețele Dacia și Astra, am constatat că foarte mulți comercianți își vindeau produsele direct pe trotuar, sabotând, practic, sistemul public de piețe. În plus, au fost găsite sume de bani încasate de către Administrația Piețelor fără emiterea de chitanțe. Toate aceste măsuri au dus la aplicarea a 58 de sancțiuni contravenționale, dintre care cinci au fost pentru administratorii piețelor. Pe lângă măsurile acestea, de amendare, am dispus și sancțiuni disciplinare. Suntem în procesul de eficientizare și de îmbunătățire a activității din piețe. Vom continua toate aceste acțiuni și în săptămânile următoare“, a declarat primarul Allen Coliban.

Cele mai multe nereguli constatate au vizat: prezența în piață a unor comercianți care nu au achitat taxa de închiriere a tarabei; lipsa corespondenței între produsele autorizate pentru vânzare și marfa expusă pe tarabă; lipsa afișării prețurilor la anumite produse; prezența în piețe a unor persoane care oferă spre vânzare diferite produse (legume, fructe de pădure, flori etc) în locuri neamenajate, fără a deține autorizație în acest sens; existența unor sume de bani încasate de administrația piețelor de la comercianți, pentru care nu a fost emisă chitanță; înregistrări duble ale evidențelor încasărilor; comercianți care foloseau documente false care atestă calitatea de producător agricol.

Pentru a combate aceste fenomene, primarul Allen Coliban a dispus o serie de măsuri, unele cu aplicabilitate imediată, altele care vor putea fi implementate după modificarea Regulamentului de administrare piețe și după modernizarea acestor piețe.

Una dintre primele măsuri dispuse a fost ca, până la analizarea activității fiecărui angajat, să existe o rotație periodică a șefilor de piețe, pentru pentru a evita stabilirea unor relații cu comercianții, care exced cadrului profesional.

Poliția locală a inclus în planul săptămânal de control verificări inopinate în toate piețele din Brașov.

Toți agenții economici din piețe vor fi monitorizați, atât de administrația piețelor, cât și de poliția locală, pentru a respecta prevederile legale privind utilizarea casei de marcat.

Totodată, se încearcă facilitarea accesului în piețe a producătorilor autentici și autohtoni, prin monitorizarea modului de atribuire a locurilor de desfacere a produselor și limitarea spațiilor (tarabelor) în care se comercializează produse nealimentare sau produse alimentare de import (ex. portocale, banane etc).

În perioada următoare, Serviciul de Administrare Piețe va trebui să prezinte un proiect de modificare a regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, care să includă prevederile necesare pentru ca producătorii să aibă un acces facil în piețe, iar angajații serviciului să nu aibă posibilitatea favorizării anumitor comercianți, atât la alocarea tarabelor, cât și la plata taxei pentru ocuparea acestora.

În paralel, serviciul de specialitate va trebui să întocmească un plan de modernizare, pe următorii ani, a tuturor piețelor, astfel încât acestea să permită desfășurarea unui comerț în cele mai bune condiții, atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători.