Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (Santinela de Est), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează agențiile de presă străine.

Noua misiune „va întări și mai mult postura Alianței de-a lungul flancului nostru estic”, a declarat Rutte, în cadrul unei conferințe de presă comune cu generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor Aliate în Europa.

Rutte a precizat că în cadrul noii operațiuni, care va fi lansată vineri seara, vor fi mobilizate resurse din partea mai multor aliați, între care Danemarca, Franța, Regatul Unit și Germania.

„Este nechibzuit și inacceptabil. Nu putem permite ca drone rusești să intre în spațiul aerian aliat”, a declarat Rutte, anunțând operațiunea „Eastern Sentry”.

Trump susține că intruziunea unor drone în Polonia ar fi putut fi o „eroare” din partea Rusiei

„Evaluarea noastră a incidentelor de miercuri este în curs de desfășurare și, indiferent dacă acțiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, Rusia a încălcat spațiul aerian al NATO”, a mai spus Rutte, citat de Agerpres.

„Indiferent dacă au fost deliberate sau nu, ele rămân periculoase și inacceptabile”, a adăugat el.

Rutte a afirmat că incidentul de miercuri „a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO”, însă ceea ce s-a întâmplat nu este un incident izolat, amintind de situații similare în România, Estonia, Letonia și Lituania.

La rândul său, generalul Alexus Grynkewich a declarat că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului alianței.

„Polonia și cetățenii din întreaga Alianță trebuie să fie liniștiți de reacția noastră promptă din această săptămâna și de anunțul de astăzi”, a mai spus el.

Premierul Poloniei, replică tăioasă pentru Donald Trump: Nu e „nicio eroare” în cazul dronelor intrate în spaţiul aerian

Sursa: Newsinn