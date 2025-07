Motivarea judecătorilor privind cererea de eliberare condiționată a Elenei Udrea. Judecătoria Ploiești a decis pe 1 iulie eliberarea condiționată a fostului ministru al turismului. Decizia nu a fost însă una definitivă, DNA-ul contestând-o.

Concluzia de bază din motivarea obținută de Realitatea PLUS este că Elena Udrea e executat suficient, adică perioada pe care ispășit-o este suficientă pentru ca ea să fi fost reeducată, așa cum cere legea – ca perioada în penitenciar să contribuie la reeducarea socială.

Judecătorii spun că fostul ministru al Turismului a avut o atitudine pozitivă în spatele gratiilor și că s-a demonstrat stăruința ei în muncă și mai explică faptul că trebuie ținut cont și de fetița pe care aceasta o are în întreținere și la a cărei creștere până acum nu a asistat.

„Și eu sunt curios cum o să o motiveze pentru că, din punctul meu de vedere, față de susținerile din fața instanței de fond, nu există niciun fel de justificare.

Se dovedește încă o dată că DNA lucrează cu dublă măsură. În cursul zilei de ieri eu am adus în discuție cazul în care DNA nu a făcut contestație – cazul Remus Truică. Mai mult decât atât, au și dat un comunicat cei de la DNA că ei nu fac contestație dacă nu sunt motive serioas eși nu e o justificare serioasă.

Se dovedește încă o dată că în cazul dnei Udrea se lucrează cu alte unități de măsură. Legea se aplică diferit doar pentru că o cheamă Udrea”, afirma miercuri, pentru Realitatea PLUS, Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea.

Întrebat dacă putem vorbi despre un exces de zel din partea procurorului de caz și dacă știe când va fi judecată contestația, avocatul a răspuns că se așteaptă ca acest lucru să se întâmple într-o săptămână sau 10 zile.

„Sper într-o soluție bună de la Tribunalul Prahova. Am mai avut spețe în ultima perioadă, chiar ale dnei Udrea, și am constata și promptitudine, dar și corectitudine din partea acestei instanțe”, a declarat miercuri dimineață, pentru Realitatea PLUS, Vernonel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea”, mai spunea avocatul.