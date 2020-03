În urma videoconferinței avută cu directorii și șefii de departamente ai operatorului de transport, RATBV, și cu șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, in vederea implementării prevederilor Ordonanței militare nr. 2/21.03.2020, s-au decis următoarele măsuri:

1. Se suspendă toate cursele RATBV in intervalul orar 22.00-6.00. Ultimele plecari vor fi in jurul orei 21.30. In cazul in care vor exista solicitari din partea personalului implicat activ in combaterea răspândirii virusului COVID-19, precum și a celui implicat in tratarea bolnavilor care au acest virus (medici, asistente, infirmiere etc.), RATBV își va adapta graficul pentru a putea asigura transportul acestor persoane. Solicitările vor fi depuse pe adresa [email protected]

2. La orele de varf din zilele lucratoare (dimineata, 6.00 – 9.00 si dupa-amiaza 13.00 – 18.00) vor fi aplicate reduceri de curse

In afara orelor de varf din zilele lucratoare (9.00 – 13.00, 18.00 – 20.00) vor fi aplicate reduceri mai consistente a curselor

Seara dupa ora 20.00 din zilele lucratoare, vor mai circula cate 1, maxim 2 vehicule, numai pe liniile pricipale. Sambata si Duminica vor fi aplicate unele reduceri de curse in timpul zilei, mai consistente seara. Operatorul de transport va trebui sa prezinte, public, in cursul zilei de astazi, noul grafic de circulație.

3. Pe traseele metropolitane se vor aplica reduceri de curse pentru descurajarea deplasarilor care nu sunt strict necesare. Se vor aplica aceleasi principii de reducere a curselor ca si in Municipiul Brasov.

4. Curatenie si dezinfectia mijloacelor de transport in comun, a terminalelor și refugiilor RATBV vor fi intensificate.”, George Scripcaru, presedinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.