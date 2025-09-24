Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus, miercuri, 24 septembrie, că speră ca sanctuarul pentru urși de la Brașov să fie finalizat în acest an, precizând că a pus în dezbatere publică o ordonanţă de urgenţă cu un pachet mai larg de măsuri ce ar trebui să fie luate în privinţa acestor animale sălbatice.

„Am pus o ordonanţă de urgenţă în dezbatere publică, parte dintr-un pachet mai larg de măsuri care ar trebui să fie luate. Pe de-o parte, avem nevoie de prevenţie, motiv pentru care, anul acesta, la Ministerul Mediului, am făcut tot ceea ce era posibil să alocăm 30 de milioane de lei pentru garduri electrice.

Vom finaliza, eu sper, chiar anul acesta, sanctuarul de la Braşov pentru urşi, care este parte din Planul Naţional pentru Gestionarea Carnivorelor Mari. Vom creşte, prin acest pachet legislativ, amenzile pentru cei care hrănesc urşii şi vom trece, pentru prima dată în legislaţie, hrănirea urşilor ca fiind o contravenţie. Amenda pe care am propus-o este între 10.000 de lei şi 30.000 de lei”, a declarat Diana Buzoianu la Parlament, potrivit Agerpres.

Procedura de intervenție, simplificată

De asemenea, ministrul Mediului a spus că a simplificat inclusiv procedura de intervenţie în caz de urgenţă, atunci când este pusă în pericol viaţa oamenilor.

„Adică, atunci când urşii vin în intravilan, primarii, împreună cu comitetul respectiv pentru situaţii de urgenţă, să poată să ia decizia nu gradual – mai întâi să-l alunge, apoi să-l mute, să-l reloce şi, abia apoi, să-l împuşte – ci să aibă în faţă toate cele trei măsuri şi, în funcţie de gradul de risc, să poată să ia o decizie la momentul respectiv”, a explicat Diana Buzoianu.

Sursa: Realitatea de Brasov