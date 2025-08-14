Ministerul Finanțelor intenționează să impună tuturor companiilor active în România să dețină un cont bancar și un card asociat, măsură inclusă în al doilea pachet de modificări fiscale.

Decizia vine pe fondul unei situații îngrijorătoare: aproape 700.000 de societăți comerciale funcționează exclusiv cu numerar, iar multe dintre acestea au datorii semnificative către stat.

Anunțul ministrului Finanțelor

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă şi, bineînţeles, nici card. Şi am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relaţii cu nicio bancă şi nu fac niciun fel de rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii.

Practic, aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația prin care persoanele juridice să deţină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puţin un cont pentru acele companii”, a anunţat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit oficialului, aproape jumătate dintre societățile comerciale din România nu derulează tranzacții prin bănci, ceea ce reduce transparența și îngreunează monitorizarea activității economice.

Noua regulă va obliga persoanele juridice să își deschidă cel puțin un cont, iar băncile vor fi obligate să accepte deschiderea acestuia.

Măsura nu se aplică persoanelor fizice, care vor putea în continuare să folosească numerar sau card, fără obligații suplimentare.

Sursa: Realitatea Financiara