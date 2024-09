Marek Gebski este noul Director Marketing & Digital Philip Morris România, din 1 octombrie 2024. Cu o experiență de peste 19 ani în Philip Morris International (PMI) și, datorită rolurilor deținute în divizii de marketing și vânzări în geografii diferite, Marek Gebski a avut o contribuție majoră la progresul înregistrat de produsele alternative fără fum de la lansare până în prezent. Marek Gebski a preluat funcția de la Denys Strobykin care a devenit noul Director General al Philip Morris Bulgaria. În România Gebski va conduce o echipă numeroasă de profesioniști și va gestiona proiecte de anvergură, cu accent pe expansiunea portofoliului de produse și îmbunătățirea experienței consumatorilor.

„Mă bucur să-i urez bun venit în echipa noastră lui Marek Gebski, un profesionist pe deplin dedicat misiunii noastre de a construi un viitor fără fum. Marek și-a creat o reputație solidă, bazată pe gândire strategică și creativitate, precum și pe excelenta colaborare cu echipele alături de care lucrează. Toate acestea combinate cu o experiență comercială solidă reprezintă garanția că împreună vom putea duce mai departe ambițiile și succesele înregistrate până în acest moment în România și ne vom putea continua astfel călătoria spre un viitor fără fum.”, a declarat Mircea Scăunașu, director general Philip Morris România.

Marek Gebski s-a alăturat companiei în 2005 în Polonia, țara sa natală, ca merchandiser. Ulterior, a ajuns să dețină poziții cu responsabilități tot mai ample în diviziile de vânzări și marketing. Odată cu lansarea IQOS în Polonia, Gebski a jucat un rol foarte important în dezvoltarea și implementarea strategiei comerciale, ceea ce a condus la numirea sa ca Head of Consumer Journey and Project Management. Ulterior, el a ocupat poziții în sediul central al companiei din Lausanne (Head of Commercial Activation) și în Argentina (Head of Strategy & Programs and Consumer Experience). Anterior Marek Gebski a ocupat poziția de Director Marketing & Digital pentru țările din regiunea Central America & Caribbean.

„Sunt onorat să mă alătur echipei Philip Morris România în calitate de Director Marketing & Digital chiar în anul în care IQOS, sistemul de încălzire fără combustie numărul 1 din lume, împlinește 10 ani. Este o perioadă de transformare și inovație de neegalat în industria noastră, iar eu sunt entuziasmat să contribui la dezvoltarea strategiilor care vor aduce valoare atât companiei, cât și consumatorilor noștri. Împreună cu echipa puternică și talentată de aici vom continua să inovăm și să ne extindem portofoliul de produse fără fum, fundamentate științific, în conformitate cu nevoile și așteptările consumatorilor. Pentru a marca suplimentar momentul aniversar de 10 ani, în curând vom aduce pe piața din România un produs inovator pentru utilizatorii noștri.”, a afirmat Marek Gebski, Director Marketing & Digital Philip Morris România.

Viziunea PMI este de a construi un viitor fără fum și de a înlocui țigările cu produse cu risc redus care – deși nu sunt lipsite de riscuri – sunt o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului. Călătoria PMI către un viitor fără fum a început în anul 2008, când compania a decis să investească în cercetarea și dezvoltarea produselor fără fum. După șase ani, PMI a lansat IQOS, dispozitivul care încălzește tutunul fără să îl ardă. Astăzi, după investiții de peste 12,5 miliarde USD, produsele alternative fără fum ale PMI sunt disponibile în peste 90 de piețe și 36,5 milioane de adulți din întreaga lume utilizează aceste produse.

România reprezintă un pilon central în tranziția PMI către un viitor fără fum. Din 2017 până în prezent compania a investit peste 730 de milioane de dolari pentru a transforma fabrica din Otopeni într-una dintre cele mai importante și moderne unități de producție din cadrul Philip Morris International. În prezent, 92% din produsele fabricate la Otopeni sunt exportate în 54 de piețe de pe 5 continente, ceea ce demonstrează rolul strategic al acestei fabrici pentru economia românească.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum. Din 2008, PMI a investit peste 12,5 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață. În 2022, PMI a achiziționat Swedish Match – lider în fabricarea și comercializarea produselor cu nicotină pentru uz oral – și se află astfel în fruntea companiilor promovează viitor fără fum prin mărcile sale IQOS și ZYN. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI și a consumabilelor aferente, precum și a produsului de tip snus al companiei Swedish Match ca produse din tutun cu risc modificat (MRTP). În prezent, se așteaptă aprobarea aplicațiilor de reînnoire pentru aceste produse de către FDA. În 30 iunie 2024, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 90 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 36,5 milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum ale PMI. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 38% din veniturile nete totale ale PMI în prima jumătate a anului 2024. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, în februarie 2021, PMI și-a anunțat ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și, prin filiala sa Vectura Fertin Pharma, își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de experiențe de sănătate integrate.