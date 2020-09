Managerul Filarmonicii Brașov și-a dat demisia!

Anunțul a fost făcut de primarul Brașovului, George Scripcaru.

„Astazi, domnul Anton Niculescu, managerul Filarmonicii Brasov, și- a înaintat demisia din aceasta funcție. Am avut o discuție cu domnia sa pe aceasta tema, mi-a motivat ca din cauza unor motive personale nu mai poatei indeplini aceasta funcție, astfel încât nu pot decât sa iau act de ea. Ii mulțumesc pentru întreaga activitate și ii urez succes, in continuare, in activitatea sa de muzician. In următoarele zile voi numi o persoana care sa îndeplinească aceasta funcție pana la finalizarea concursului pentru funcția de manager”, a declarat George Scripcaru, primarul municipiului Brasov.