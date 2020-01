Mai mulți șoferi din Brașov riscă închisoarea după ce au fost depistați cu alcoolemie peste limita admisă de lege

Câțiva conducători auto din județul Brașov au fost prinși șofând după ce au consumat alcool în cantități care îi pot trimite direct după gratii.

La data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Brașov au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 37 ani din mun. Brașov, jud. Brașov, care conducea un autovehicul pe str. Calea București din mun. Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0.46 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

În fapt, la data de 25 ianuarie a.c., în jurul orei 00.30, cadrele de poliție au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 45 ani, care conducea un autovehicul pe str. Poiana Soarelui din Stațiunea Poiana Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Procedându-se la testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0.66 mg/l alcool pur. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

La data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 13.00, la sediul Poliției Stațiunii Bran s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 69 ani, care a declarat faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 12.30, a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 0.41 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335, alin. 3 din Codul Penal.

În fapt, la data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 17.30, cadrele de poliție au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, care conducea un autovehicul pe DN1, pe raza localității Timișul de Sus, în timp ce se afla sub influența alcoolului.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat rezultatul a fost 1.12 mg/l alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

La momentul opririi, în autovehicul se afla și un pasager, deținător al autovehiculului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor.