În timp ce experții susțin că ne aflăm deja în recesiune, iar premierul susține că putem ajunge în incapacitate de plată, situația financiară e critică.

Mai multe ministere au rămas deja fără bani de salarii, precum cel al Economiei, iar statul nu mai are bani nici pentru tratamentele bolnavilor. Specialiștii spun că riscul ca banii să nu fie redistribuiți dupa rectificarea bugetară este uriaș, iar ținta de deficit de 7% nu va fi atinsă.

Situația este critică. La Ministerul Economiei deja nu mai sunt bani pentru salarii. Există o situație și la Ministerul Educației semnalată de sindicaliști. Aceștia spuneau că ar lipsi 2 miliarde de lei și că nu se știe dacă la rectificarea bugetară care ar trebui să aibă loc la final de lună vor exista sumele necesare pentru a fi redistribuite acolo unde deja nu mai sunt fonduri.

Pe de altă parte, nici pentru bolnavii de cancer nu mai sunt bani. Statul nu mai poate să le mai deconteze tratamentele iar CNAS a transmis că se încearcă o asigurare a continuității prin credite de angajament.

Mai mulți economiști avertizează că suntem deja într-o recesiune mascată și că în cazul în care nu vine statul cu reforme, atunci situația se va agrava.

Pe de altă parte, dacă ne raportăm la deficit, acesta nu va atinge ținta de 7% asumată în buget, deși au fost adoptate anumite măsuri. Am putea avea un deficit de 7,4 sau 7,5 din PIB la final de an.