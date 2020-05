Ludovic Orban: „Trecem de la starea de alertă, la starea de alertă maximă”

Premierul Ludovic Orban a susținut o declarație de presă la începutul ședinței de Guvern. Acesta a anunțat următoarele măsuri luate de autorități pentru a controla respectarea măsurilor impuse de starea de alertă.

„Ca atare, o dată cu adoptarea HG în baza legii vă repet avem la dispoziție toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile. Am rămas siderat când am văzut că oameni care ne acuzau că am dat amenzi acum acuzau că nu am dat. O conduită corectă din partea tuturor contribuie la sănătatea publică. Din punctul meu de vedere, cât e evident că acest virus generează riscuri majore, inclusiv pentru viață, orice comportament care nu e corect și care poate duce la infectare trebuie sancționat. Suntem democrație, dar nu e anarhie. Democrația funcționează în beneficiu celor care respectă regulile”, a spus premierul.

Principalele declarații:

Anterior ședinței am convocat CNSU. Mai multe măsuri trebuie adoptate la propunerea comitetului, pentru a avea complet toate procedurile legale puse la punct. O dată cu adoptarea hotărârii de guvern continuăm starea de alertă.

Ca să am o exprimare plastică trecem la starea de alertă maximă pentru că legea ne conferă toate pârghiile pentru instituirea regulilor. La ora 19 am convocat toate instituțiile statului cu drept de control pentru a face un plan amănunțit de asigurare a respectării măsurilor.

De asemenea, toate ministerele care au atribuții în starea de alertă trebuie să emită actele normative în baza legii și a HG pentru a stabili toate regulile de desfășurare a transportului public, a activității în instituții, în spații comerciale, la centrele de îngrijire personală, a persoanelor vulnerabile. Toate trebuie să asigure reglementările secundare pentru a avea garanția că în fiecare loc lucrurile se petrec astfel încât să împiedicăm la maxim riscul de răspândire.

Avem trei anexe la HG, măsurile de creștere a capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței comunităților, pentru diminuarea impactului tipului de risc. Va fi transmisă Parlamentului pentru a încuviința. În următoarea perioadă toate ministerele trebuie să fie mobilizate la maxim.

MAI prin structurile sale, inclusiv Poliția locală, va trebui să se implice cu toate forțele pentru a asigura respectarea regulilor.

Majoritatea cetățenilor sunt oameni cu respect față de lege, care au fost alături de noi și a căror responsabilitate a contribuit la ținerea sub control a epidemiei. Trebuie să-i ferim de unii care se pare că nu înțeleg, o comunitate care se manifestă agresiv și sfidează regulile.

Trebuie să fim de partea celor care contribuie la o conduită normală și firească. Cu cât limităm efectele mai mult cu atât șansa de a reveni la normalitate e mai mare. Ca să adoptăm noi măsuri de relaxare, cele pe care le-am adoptat deja trebuie să nu genereze o creștere a cazurilor.

Ca atare, o dată cu adoptarea HG în baza legii vă repet avem la dispoziție toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile. Am rămas siderat când am văzut că oameni care ne acuzau că am dat amenzi acum acuzau că nu am dat. O conduită corectă din partea tuturor contribuie la sănătatea publică. Din punctul meu de vedere, cât e evident că acest virus generează riscuri majore, inclusiv pentru viață, orice comportament care nu e corect și care poate duce la infectare trebuie sancționat.

Suntem democrație, dar nu e anarhie. Democrația funcționează în beneficiu celor care respectă regulile.