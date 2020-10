LIGA 3: SR Brașov, meci acasă cu CS Blejoi

În runda a şaptea a Ligii 3, Seria a 5-a, SR Braşov se va duela, pe Stadionul „Tineretului”, cu CS Blejoi. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 14.00.

Faţă în faţă vor fi echipele care se află pe locul secund în clasament, cu 13 puncte, la trei lungimi în spatele liderului Corona Braşov

„Până acum am avut un parcurs pe care îl aşteptam. Băieţii s-au pregătit foarte bine şi de când am preluat echipa, băieţii au dat dovadă de seriozitate şi implicare. Au fost foarte receptivi la ceea ce am dorit noi să implementăm. Rezultatele care au apărut nu sunt întâmplătoare, ne consolidează munca depusă. Se putea mai bine, dar eu sunt mulţumit de parcursul de până acum”, a declarat antrenorul „galben-negrilor”, Liviu Nicolae.

Despre disputa de sâmbătă, tehnicianul a menţionat: „Jocul cu Blejoi va fi unul care va conta mult în modul în care va arăta clasamentul la finalul turului. Pentru noi este un meci acasă, pe care îl vom trata la fel ca pe toate celelalte şi ne dorim să câştigăm cele trei puncte. Cunosc adversarul, am cules informaţii. Am vizionat câteva meciuri. Pentru mine, formaţia din Blejoi nu este o surpriză. Au un antrenor care organizează foarte bine echipa. Au jucători cu experienţă. O echipă are va fi o nucă tare în această serie. Totuşi, cum am mai spus, cred că va conta modul în care noi vom pune în practică ce am pregătit. Este clar că o victorie ne va consolida locul secund. Dar mai sunt multe meciuri foarte importante până la finalul sezonului”.