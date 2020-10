LIGA 3: Avancronica partidei Corona Brașov – CSO Plopeni

Echipa de fotbal Corona Brașov se va deplasa în etapa din acest week-end, la Plopeni pentru meciul cu CSO din localitate. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 15.00.

Antrenorul Coronei, Călin Moldovan are încredere în jucătorii lui, pe care îi simte deciși să se mențină pe poziția pe care se află și să facă un joc bun în această deplasare. „Cu toții vrem să ne continuăm parcursul bun și luăm puncte de la Plopeni. Vom avea în față o echipă nou promovată, dar care are în componență jucători experimentați la nivelul ligii a treia. Ne-am pregătit însă bine, băieții sunt motivați și deciși să facă totul pentru a reveni acasă cu o victorie, astfel că mergem acolo cu un moral bun”, a spus Călin Moldovan.

Tehniocianul Coronei se bucură că a reușit să recupereze toți jucătorii accidentați dar recunoaște că are emoții după ce s-a întâmplat cu adversarii de la ultimul meci, și anume AFC Odorheiu Secuiesc, unde a fost descoperit un focar de Covid. „Suntem bucuroși că avem toți jucătorii apți pentru meciul de sâmbătă, dar acum avem emoții după ce s-a descoperit un focar de Covid la adversarii cu care noi am jucat vinerea trecută. Ne-am făcut teste dar acum trebuie să recunosc, am emoții pentru rezultate, pentru că am jucat cu ei. Sper din suflet să fim toți bine, sănătoși și să ne putem desfășura activitatea normal în continuare. Suntem pe un parcurs bun și e important să rămânem așa”, a încheiat Călin Moldovan.