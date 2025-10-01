Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuții informale axate pe apărare și războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în contextul unor recente incidente de securitate, inclusiv încălcări ale spațiului aerian și observări de drone.

Pe agenda discuțiilor se află consolidarea capacităților comune de apărare ale UE, sprijinirea statelor de la granița cu Rusia și furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei. Printre propuneri se numără crearea unui „perete de drone” pentru protecția spațiului aerian și acordarea unor împrumuturi Kievului din activele rusești înghețate.

Întâlnirea survine după ce Danemarca a catalogat recentele incidente cu drone drept „atac hibrid”, iar președintele Consiliului European, Antonio Costa, a cerut accelerarea eforturilor comune de securitate.

Discuțiile de la Copenhaga vor fi urmate la finalul lunii de un summit al liderilor UE la Bruxelles, în timp ce joi, capitala daneză va găzdui și summitul Comunității Politice Europene, cu participarea a zeci de lideri europeni.

Sursa: Newsinn