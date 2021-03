Primul concurs, primul succes pentru secția de dans de la ACS Kids Tâmpa Brașov. Ana Dance Kids Tâmpa Brașov, numele oficial al trupei de la poalele Tâmpei, pregătită de Ana Maria Lita, a câștigat ediția 2021 a competiției internaționale, Bucharest Dance Festival.

O întrecere internațională de prestigiu, care s-a disputat în condiții speciale, online, datorită pandemiei de coronavirus. Chiar și așa, au fost prezente 234 de trupe, din mai multe țări, iar printre cele mai bune s-au numărat și fetele de la poalele Tâmpei.

Kids Tâmpa Brașov a câștigat locul 1 la secțiunea „Dans de caracter”, unde a întrecut alte 7 trupe. Deși au fost cele mai mici ca și vârstă și cele cu experiența cea mai mică, fetele în „alb-albastru” au avut o evoluție frumoasă, solidă, apreciată de toată lumea, inclusiv de cei trei membri ai juriului. Ba chiar, unul din cei trei jurați a avut și un comentariu de oferit sportivelor brașovene: „Ați făcut o treabă foarte bună! Felicitări!”.

La final, „crew-ul” Kids Tâmpa a adunat 51,20 puncte, suficiente pentru a termina pe locul 1.

„Sunt foarte bucuroasă și mândră de fetele mele. Am avut emoții și eu și ele, pentru că a fost primul concurs la care am participat. Dar uite că am reușit să trecem peste ele și să câștigăm. Este un rezultat extraordinar pentru noi, unul pe care poate nu-l așteptam, dar ni-l doream foarte mult. Am muncit enorm în ultima perioadă și, chiar dacă a fost situația asta cu pandemia de coronavirus, nu ne-am abătut de la drumul nostru și am tras tare la antrenamente. Primul nostru concurs a însemnat și primul rezultat important. Este un lucru ce ne dă încredere pe mai departe și ne spune că suntem pe drumul cel bun. Ne bucurăm astăzi, dar de mâine suntem înapoi la treabă pentru că urmează o nouă competiție, Sibba City of Dance 2021, unde concurența va fi și mai mare”, a declarat Ana Maria Lita, antrenorul-coordonator și sufletul secției de dans de la ACS Kids Tâmpa.

Ana Dance Kids Tâmpa, „crew-ul” brașovean le are în componență, pe lângă Ana Maria Lita, pe: Maria Lorena Ciobanu, Delia Ștefania Gemală, Ioana Zaharia, Ștefania Zaharia, Denisa Andreea Tamaș, Maria Sofia Pomer, Maya Chis, Cosmina Bucur, Ana Maria Moise, Elena Iulia Isopescu, Elena Antonia Catană, Elena Cătălina Micle și Sofia Lazăr. Următoarea competiție pentru fetele în „alb-albastru” este Sibba City of Dance 2021, o întrecere foarte tare, care va avea loc în luna mai, tot online, cu două componente, una cu dans înregistrat, dar una cu prestații live.