Pe parcursul anului 2021 au fost comunicate Inspectoratului Teritorial de Muncă Brasov de către angajatori, un număr total de 563 de evenimente, cu 121 mai multe decât în anul 2020.

Se mentioneaza faptul ca, desi au fost comunicate mai multe evenimente decat in anul 2020, numarul accidentelor de munca a fost mai mic, constatandu-se ca un numar insemnat l-au reprezentat evenimentele de natura patologica.

Până la sfârșitul anului 2021 au fost avizate de către inspectorii de muncă un număr de 510 de dosare de cercetare a evenimentelor față de 435 de dosare avizate in anul 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 14,71%.

În ceea ce privește evenimentele a căror cercetare revine Inspectoratului (evenimente colective, evenimente soldate cu deces și/sau accidente de muncă cu invaliditate evidentă sau confirmată), numărul acestor evenimente a fost de 33 în anul 2021, față de 29 în anul 2020.

În urma cercetării evenimentelor, s-au înregistrat 230 accidente de muncă, față de 246 de accidente de muncă înregistrate în anul 2020, restul evenimentelor avizate fiind accidente ușoare (sub 3 zile incapacitate temporară de muncă) sau accidente în afara muncii.

În anul 2021, au încheiat incapacitatea temporară de muncă 212 persoane din care 1 prin decizie de invaliditate confirmată, două prin deces și 209 persoane prin reluarea activităţii.

Din analiza cauzelor care au condus la producerea evenimentelor pe parcursul anului trecut, reiese faptul că cele mai multe accidente au fost generate de :

-efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor de muncă;

-nerespectarea instrucţiunilor de lucru sau instruirea necorespunzătoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-nepurtarea echipamentului de lucru sau a echipamentului de protecție; etc.

Pe langa cauzele generate de nerespectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca s-a constatat ca un numar insemnat de evenimente au fost generate de cauze patologice, numar de evenimente care este in crestere de la an la an.

Pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă, vor continua și în acest an verificările periodice la angajatorii de pe raza județului Brasov, verificări care vor urmări asigurarea de către angajator a mijloacelor de protecție colectivă, a echipamentului de lucru, a echipamentului individual de protecție precum și respectarea purtarii de către lucrători a acestor echipamente.