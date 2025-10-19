Alimentarea cu gaz a fost întreruptă, duminică, în zona Bulevardului Pipera din Voluntari unde s-a produs un incendiu la două autoturisme care a provocat fisurarea unei ţevi de gaze.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘Dealul Spirii’ Bucureşti-Ilfov, 58 de persoane au fost evacuate din hotelul situat în proximitate.

Nu au fost victime în urma incidentului, a subliniat ISUBIF.

‘Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme pe Bulevardul Pipera, Voluntari, Ilfov. Incendiul s-a extins şi la o ţeavă de gaze. Incendiul la cele două autoturisme a fost stins’, transmitea anterior ISUBIF