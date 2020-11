Ionuț Caracudă a reușit să obțină medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Culturism și Fitness ce au avut loc în weekend, în localitatea spaniolă Santa Susana.

Sportivul brașovean a avut o evoluție frumoasă, solidă, încununată cu o medalie binemeritată la categoria 50+/80 kg. „A fost o competiție dificilă, pentru că au fost prezenți sportivi cu nume și cu o experiență mare la acest nivel. Îmi doream foarte mult o medalie, după ce anul trecut am temrinat pe locul 8 și mă bucur tare mult că am reușit ce mi-am propus. Este un vis împlinit pentru mine”, a declarat Ionuț Caracudă. Deși anul 2020 a fost unul dificil pentru totți, datorită pandemiei de coronavirus, pentru Ionuț s-a dovedit unul foarte bun, în care a obținut câteva rezultate frumoase pentru Brașov și România.

„Pandemia de coronavirus ne-a afectat pe toți și ne-a schimbat mult felul în care vedem lucrurile. A fost un an în care a trebuit să mă reinventez și să gândesc altfel pregătirea și participarea la competiții. Nu a fost ușor, dar am avut ambiția și pasiunea necesare pentru a reuși. Astfel că, titlul de campion național, cel de campion balcanic, dar și cele două medalii de bronz la europene și mondiale au fost un rezultat firesc al efortului intens pe care l-am depus. Sigur, a contat foarte mult și ajutorul prietenilor și colegilor, dar și încurajările elevilor mei, astfel că pot să spun am avut un an frumos, cu rezultatele pe care mi le doream. Mă bucur că am putut reprezenta cu mândrie Brașov și România la cel mai înalt nivel”, a mai adăugat sportivul de la poalele Tâmpei.

Rezultate obținute de Ionuț Caracudă în 2020:

– locul 1 la Campionatul Național de Culturism și Fitness

– locul 1 la Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness

– locul 3 la Campionatul European de Culturism și Fitness

– locul 3 la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness

