Declarație de ultimă oră a maestrului Ion Cristoiu. Acesta a transmis: „mă miră că explozia din Rahova nu a fost pusă pe seama rușilor.”

Maestrul a adăugat că tot ce se întâmplă în țara noastră este o dezinformare în cadrul războiului hibrid.

„Totul se justifică, toate imbecilitățile, mă miră că explozia din Rahova nu a fost pusă pe seama rușilor.

Dar, de fapt, nici nu a avut loc, este un „efort”…vorba lui Moșteanu, de denigrare a autorităților din România… de destabilizare în cadrul războiului hibrid.

Așa ne-ar răspunde unul numit Nicușor Dan, zis și Nevolnicul.

Tot ce se întâmplă în România, tot balamucul, tot haosul, este o dezinformare în cadrul războiului hibrid.”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.